Dubničania vstúpili úspešne do play off

V Slovenskej hokejovej lige začali štvrťfinálové duely.

5. mar 2020 o 7:47 Jozef Šprocha

O víťazovi prvého duelu rozhodli až samostatné nájazdy.

ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF

Skalica - MHK Dubnica 4:5 sn (2:3, 1:1, 1:0 – 0:0, 0:1) – stav série 0:1

V 2. min bol vylúčený Kristín a po sedemnástich sekundách presilovky Štumpf bombou prestrelil Lakosila. Hosťom vyšla krásna akcia v 10. min, kedy Nemček našiel Fabuša a jeho prihrávku premenil zblízka Lantoš – 1:1. Po nevyužitej presilovke sa Záhoráci ujali v 14. min vedenia šťastným gólom. A. Kotzman prihrával spoza brány, trafil Fabušovu nohu, od ktorej sa puk odrazil do brány – 2:1. V 18. min po spolupráci s Lantošom Fabuš našiel pred bránou Čakajíka a bolo 2:2. O minútu Čakajíkovu strelu od modrej čiary Trutt iba vyrazil, Škápik puk odrazil iba ku Kristínovi, a ten nemal problém dať tretí gól – 2:3.

V 22. min prešiel Štumpf cez celé klzisko, Nemček v snahe vyhodiť puk trafil spoluhráča a pohotový Pulščák vyrovnal na 3:3. Domáci v polovici zápasu nevyužili presilovku 5:3, no hostia pri vylúčení domáceho hráča strelou Homera od modrej čiary išli v 32. min do vedenia 3:4. Skaličania potom nevyužili dve presilovky ale vyrovnať sa im podarilo v 44. min, keď po ostreľovaní brány dorazil puk do siete A. Kotzman – 4:4. O chvíľu hrali domáci ďalšiu presilovku 5:3, no stav sa nemenil. V presilovkách neboli úspešní ani hostia a zápas dospel do predĺženia. Oba tímy nechceli urobiť chybu, Skalica nevyužila presilovku 4:3 a na rad prišli nájazdy. Domáci strelci proti Lakosilovi neuspeli v troch prípadoch, kým Nemček, Kristín a Luhový urobili z Trutta štatistu. Gól Nemčeka bol rozdielový a Dubnica sa ujala v sérii vedenia 0:1.

Góly: 14. a 44. A. Kotzman, 2. Štumpf, 22. Pulščák – 10. Lantoš, 18. Čakajík, 19. Kristín, 32. Homer.

Nájazdy: Šmída – 0:0, Nemček – 0:1, Matějka - 0:1, Kristín - 0:2, Štumpf - 0:2, Luhový 0:3.

Skalica: Trutt – Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, Derkin – Okoličány, Šmída, Štumpf, Jaša, Matějka, A. Kotzman, Trnka, Pulščák, P. Kotzman, Koziot, Ivičič, Mrava.

Dubnica: Lakosil – Homer, E. Švec, Košecký, Chatrnúch, Čakajík, Fančovič, Hefka, Trška – Luhový, Hegyi, Kristín, Klimenta, Kanaet, Ďuriš, Lantoš, Nemček, Fabuš, Hudák, Jakubík, Medek.

1. zápasy: Martin – Žilina 2:1 (1:0, 0:0, 1:1), Poliaček, Žiak – Húževka – stav série 1:0, Topoľčany - Sp. N. Ves 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), J. Mihalík 2, Pätoprstý – stav série 1:0, Bratislava Capitals – Levice 5:2 (1:1, 2:1, 2:0), R. Varga 2, T. Varga, Kružík, Šalka – Tábi, Gubo – stav série 1:0.