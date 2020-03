Kandidáti z regiónu vládnuť nebudú

Najviac hlasov dostal rodák z Považskej Bystrice Ján Herák. V regióne ale nebýva.

6. mar 2020 o 7:02 Peter Hudák

POVAŽIE. Región od Novej Dubnice po Považskú Bystricu bude mať v tvoriacej sa vládnucej koalícii jediného zástupcu. Bude ním 31-ročný vysokoškolský učiteľ a štatutár občianskeho združenia Fantázia detí Ján Herák, ktorý kandidoval za víťaza volieb, OĽANO.

Považská Bystrica však figuruje v jeho životopise len ako miesto narodenia. Nikdy tu nebýval. Býva v Bratislave. Je ženatý, s manželkou vychovávajú dvojmesačnú dcérku. Organizuje vzdelávacie aktivity a semináre pre rizikové skupiny spoločnosti, ako sú deti, mládež, rodiny so slabším sociálnym zázemím a mladí dospelí z detských domovov.

Chce pôsobiť v sociálnej oblasti

Ján Herák od svojich troch rokov vyrastal v detskom domove. Aj to je jeden z dôvodov, prečo išiel do parlamentných volieb s cieľom angažovať sa v oblasti sociálnej politiky. Sociálne slabšie rodiny, deti z detských domovou a skupiny obyvateľov, ktoré sú na okraji spoločnosti, to je agenda, ktorej sa chce venovať. Tu vidí ako jednu z priorít riešenie rómskej otázky.