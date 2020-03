Rodina sa stretla pri smutnej udalosti, potešila aspoň malá výhra

V našej tradičnej súťaži výhru ochotne prepustila pani z Považského Podhradia sestre.

6. mar 2020 o 8:40 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pôvodne sme sa vybrali výhercu v súťaži o dvadsať eur hľadať do Šebešťanovej. V tejto mestskej časti sme však akosi nemali šťastie, naše noviny nikto nemal. Oslovili sme asi piatich ľudí, mladších aj starších. Vzdali sme to a zamierili sme inde, do susednej mestskej časti – Považského Podhradia.

V Považskom Podhradí sme mali úspech už na druhý pokus. Vyskytol sa však menší problém.

Žena, ktorú sme zastihli na dvore aj so sestrou, nám nechcela prezradiť meno, ani porozprávať čosi o sebe. Chvíľku sme tiež museli čakať, pokiaľ nám ukázala aktuálne číslo My Považského Obzoru. „Dala som ich dcére,“ vysvetlila s tým, že noviny kupuje pravidelne a prečíta si ich celá rodina. Na niekoľko minút odišla a na dvore sme zostali s jej sestrou Boženou Stráňankovou. Tá nám prezradila, že bola na návšteve a je už na odchode. Rodina sa stretla kvôli smutnej udalosti.

„Dávali sme do hrobu sestru. Bývala na Liptove, ale pochovaná chcela byť tu, v Považskom Podhradí. Tak sme sa dnes po nejakom čase stretli,“ prezradila pani Božena. Aj ona už je z rodiska dlhšie preč. Vyše štyridsať rokov býva v Žiline. Z piatich súrodencov zostali už len traja. Dve sestry a jeden brat. Ten sa odsťahoval až do Spojených štátov amerických. „Keď však máme nejaké dôležité rodinné stretnutie, vždy príde,“ prezradila Božena Stráňanková.

Keď doniesla sestra pani Boženy noviny, snažili sme sa ju ešte prehovoriť, aby nám tiež niečo porozprávala a odfotografovali sa spolu. Odmietla však. „Určite nie. Veľa ľudí ma pozná, nechcem byť v novinách. A výhru rada prepustím svojej sestre,“ skonštatovala Považskopodhraďanka, ktorá však našu súťaž dobre pozná a páči sa jej. Aspoň to nás potešilo.

Súťaž stále pokračuje, ak chcete vyhrať aj vy, vyzerajte aj tento týždeň naše auto. Ak budete mať aktuálne číslo novín, malá finančná odmena vás neminie.