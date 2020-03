Jaroslav Baška: Bol som už v opozícií, zároveň starostom a darilo sa mi

V našich okresoch strana Smer vyhrala, zaznamenala však aj tak prepad. Do parlamentu opäť ide Jaroslav Baška. Chceli sme aby zhodnotil výsledky a tiež nás zaujímal názor na víťazstvo krajnej pravice v niektorých dedinách, ale aj iné veci.

7. mar 2020 o 8:00 Bernadetta Pitoňáková

Ste jeden z mála kandidátov, ktorý sa dostal do parlamentu za náš región. Ako vidíte vaše pôsobenie v parlamente z pozície poslanca v opozícii?

Je to pre mňa zaväzujúce. Od roku 2002 je to už tretíkrát, kedy si sadnem opäť do opozičnej lavice, preto to nie je pre mňa nič nové. Niektoré návrhy zákonov sa v opozícii presadzujú horšie. Je na nás s akými návrhmi prídeme a ako ich dokážeme odkomunikovať s koalíciou. Verím, že si niektoré osvoja.

Ľudia, ktorí vás volili sa budú spoliehať, že ich hlas bude vypočutý aj naďalej a požiadavky nanášané do parlamentu. Budete však v celkom inej pozícii.

Smer má v „starom” Považskobystrickom okrese naďalej silnú podporu. Vnímam to ako zadosťučinenie práci, ktorú sme v parlamente za posledné štyri roky pre občanov vykonali.

V roku 2012 Smer v našom regióne ostatné strany prevalcoval, napríklad aj v Púchovskom okrese. Teraz je však aj tu prepad 32, 12 percenta. Čím to podľa vás je? Neobávate sa ďalšieho poklesu preferencií?

Voľby 2012 boli pre Smer neštandardným výsledkom, ktorý nikto na Slovensku neočakával. Získať celoslovensky 44 percent sa podarilo aj vďaka neschopnosti pravicovej vlády viesť Slovensko. Toto trápenie skončilo po necelých dvoch rokoch hašterenia a profitoval z toho Smer. Reálne čísla Smeru vidím niekde okolo 27 až 29 percent a verím, že sa k nim ešte v budúcnosti priblížime. Trenčiansky kraj je naďalej baštou Smeru aj po týchto voľbách. Smer tu získal opätovne najviac percent.

Čo hovoríte na to, že v našom regióne je aj veľmi silná podpora ĽSNS? V Klieštine napríklad voľby vyhrali a percentá sú dosť vysoké.



To je skôr otázka na voličov tejto strany. Ich rozhodnutie nekomentujem, každý sa pri voľbe rozhoduje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ľudí z Klieštiny mám aj tak rád, sú to naši susedia.

Nemáte obavy z toho, ako to bude teraz po voľbách s prácou pre región? Že komunikácia bude oveľa ťažšia. Nebude jednoduché zastávať rovnako dobre funkciu župana aj poslanca NR SR.



Ako župan sa držím jednej zásady a to že každé euro, ktoré príde do regiónu je vítané. Robíme a budeme robiť maximum, aby tak bolo aj v tomto volebnom období. Predsa máme v kraji rozbehnutých mnoho zaujímavých projektov a ďalšie pre občanov pripravujeme. Sú financované z krajského, štátneho rozpočtu alebo v kombinácii s eurofondami. Rovnako som to robil ako starosta v Dohňanoch v rokoch 2002 až 2006 počas druhej Dzurindovej vlády, keď som bol aj prvýkrát opozičným poslancom za Smer. Obci sa vtedy darilo. Vždy som hovoril, že byť županom, primátorom alebo starostom v kombinácii s poslancom Národnej rady SR, je výhodou, pretože takýto človek môže do parlamentu priniesť veľmi veľa pozitívnych skúseností z reálneho života pri predkladaní a schvaľovaní zákonov. Koniec-koncov, aj v sľube poslanca sa hovorí, že má uvádzať zákony do života. Výhodou je aj to, že v mojom prípade trenčianska župa šetrí na mojom plate nemalé peniaze, nakoľko môj plat župana je vo výške minimálnej mzdy. Nevýhodou je čas, ktorý strávim v oboch pozíciách. Veľa pracujem po víkendoch, kedy sa stretávam s občanmi na rôznych podujatiach. Myslím, že rodina si už za 18 rokov zvykla.

Kedysi ste povedali, že značka strany za menom prináša výhody hlavne v parlamentných voľbách a v komunálnych voľbách je to skôr o osobnostiach. Neuškodila teraz značka strany?



V parlamentných voľbách 2016 som získal cez osem tisíc preferenčných hlasov a napriek tomu, že Smer šiel celoslovensky o 10 percent dole, ja som naopak v týchto voľbách získal viac ako 21 000 preferenčných hlasov. V prvom rade je všetko o ľuďoch, ktorí kandidujú, ako ich volič pozná, čo pre neho urobili. Sila strany je najvyššia v parlamentných voľbách a eurovoľbách, klesá pri župných voľbách, najslabšia je v komunálnych voľbách.



Boli ste aj starostom a viete aké sú boľačky samospráv. Sype sa na ne stále viac zodpovednosti zo strany štátu, čo nie je dostatočne finančne kryté. Je dobré ak je v parlamente aj silnejšie zastúpenie starostov a primátorov, prípadne županov ?

Znova zopakujem, že som za to, aby poslancami parlamentu boli aj starostovia, primátori a župani. Takíto poslanci vedia veľakrát povedať vláde alebo iným poslancom predkladateľom, že navrhujú zákony, ktoré môžu mať negatívny dopad na samosprávy. Inak čítal som, že novinári spočítali, že najviac starostov a primátorov má v parlamente OĽANO.



Aké zákony, prípadne novely zákonov ste v súvislosti s predošlou otázkou iniciovali, pripravili, prípadne na akých ste participovali? Čo sa podarilo presadiť a čo nie?



Práve v siedmom volebnom období to bolo najviac zákonov a pozmeňovacích návrhov. Týkali sa baníkov na hornej Nitre, výstavby cyklotrás, verejných prác, možnosti využívať “malé dodávky” VÚC namiesto autobusov. Teda všetko praktické veci.



V minulosti ste sa častejšie vyjadrili, že prioritne chcete ako župan riešiť aj zdravotníctvo. Problémy mala čiastočne vyriešiť aj stratifikácia nemocníc. Ministerka Kalavská však nemala dostatočnú podporu strany. Nebola to chyba z vášho pohľadu?



Zdravotníctvo je jednou z mojich priorít v mojom druhom volebnom období. Do troch župných nemocníc išlo za posledné roky z rozpočtu TSK viac ako 20 mil. eur. Modernizačný dlh je za niekoľko rokov veľmi vysoký. Chcem však povedať, kým budem županom, nikdy nebudem súhlasiť s predajom župných nemocníc súkromníkom. Zdravie nie je na predaj! Dokončili sme nové operačné sály s novým CT pracoviskom v Bojniciach. V Považskej Bystrici rekonštrukciu kuchyne s novým tabletovým systémom, nové interné oddelenie, získali sme naspäť RLP a RZP, rieši sa nový systém zásobovania liekmi a špeciálnym zdravotníckym materiálom priamo na pacienta, tento rok vybudujeme nové diagnostické centrum. Začiatkom roka 2021 pribudne nové CT 3. kategórie, neskôr verím, že aj nové pracovisko magnetickej rezonancie. V posledných dňoch pribudol nový digitálny röntgen. Na Myjave okrem prístrojového vybavenia ARO pribudne tento rok nové zázemie pre kuchyňu a práčovňu. Ten odpočet investícií do troch župných nemocníc zďaleka nekončí a bude pokračovať.

Pri stratifikácií nemocníc nebolo zodpovedaných viacero otázok. Napríklad aká bude dostupnosť zdravotnej starostlivosti po reprofilizácii niektorých nemocníc, neriešila sa otázka nedostatku všeobecných lekárov a lekárov špecialistov. Čo sa týka župných nemocníc, stratifikácia s nimi počítala aj naďalej, dokonca na Myjave mal pribudnúť nový urgentný príjem.



Aké sú ešte otázky, ktoré chcete ako poslanec riešiť v náväznosti na to, čo sa týka hlavne nášho regiónu?



Otázkam a problematike, ktorým sa chcem v parlamente venovať je okrem bezpečnosti aj regionálny rozvoj, životné prostredie a klimatické zmeny. Sme predsa Zelená župa, ktorej jednou z oblastí sú cyklotrasy a veľkou výzvou je Transformácia uhoľného regiónu hornej Nitry.