Dubnicu delili od druhej výhry v play off centimetre

V Slovenskej hokejovej lige sa hrali druhé štvrťfinálové zápasy.

6. mar 2020 o 12:17 Jozef Šprocha

Druhý zápas smeroval k nájazdom, rozhodujúci gól padol necelú polminútu pred koncom predĺženia.

Skalica - Dubnica 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0) – stav série 1:1

Hostia povzbudení výhrou v prvom zápase začali zostra a už v 2. min sa dostal pred bránu Lantoš, no v páde Trutta neprekonal. O päť minút Lantoš vysunul Nemčeka, ale jeho nájazd zlikvidoval domáci gólman. Obrovskú šancu mal v 13. min Klimenta, ktorý vypichol na modrej čiare puk domácemu obrancovi, no únik zakončil strelou vedľa. Polminútu pred koncom prvej tretiny Homer kolmicou vysunul Luhového, ten našiel Kristína a jeho bomba skončila v sieti – 0:1. V 22. min nepotrestal chybu hostí Jaša a v 24. min pred bránkou zabudnutý Fabuš neprekonal Trutta.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dubničania vstúpili úspešne do play off Čítajte

Úspešný nebol ani o dve minúty domáci Mrava v presilovke, ktorý z uhla nedokázal poslať puk do odkrytej brány. Domáci pridali, v presilovke 5:3 mieril vedľa v 31. min najprv Okoličány a Horvátha vychytal Lakosil. Napriek prevahe Skalice hostia udržali tesné vedenie aj po druhej prestávke. Domáci sa dočkali až v 43. min, kedy po Okoličányho prieniku Šmída zblízka vyrovnal. V 54. min Pulščák zblízka nedal, o minútu trafil Klimenta v presilovke iba do žrde. V predĺžení si obe mužstvá dávali pozor, v 69. min mohol zaistiť Dubnici druhú výhru Kristín, ktorý sa rútil z polovice ihriska na Trutta, no po blafáku puk nepretlačil cez jeho betón do siete. Hostia potom v útoku stratili puk, Okoličány našiel krížnou prihrávkou Štumpfa, a ten strelou bez prípravy 35 sekúnd pred koncom dal víťazný gól Záhorákov – 2:1.

Góly: 43. Šmída, 70. Štumpf - 20. Kristín.

Skalica: Trutt – Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, Derkin – Okoličány, Šmída, Štumpf, Jaša, Matějka, A. Kotzman, Trnka, Pulščák, Koziot, Ivičič, Mrava, Nemec.

Dubnica: Lakosil – Homer, E. Švec, Košecký, Chatrnúch, Čakajík, Fančovič, Hefka, Trška – Luhový, Hegyi, Kristín, Klimenta, Kanaet, Ďuriš, Lantoš, Nemček, Fabuš, Hudák, Jakubík, Medek.

2. zápasy:

Martin – Žilina 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 – 1:0), Videlka 2, Korím – L. Dubeň, Markovič – stav série 2:0,

Topoľčany - Sp. N. Ves 3:2 (0:1, 3:0, 0:1), Laššo, Kluka, Miklík - Matúš Chovan, Findura – stav série 2:0,

Bratislava Capitals – Levice 7:1 (3:0, 3:1, 1:0), Selleck 2, T. Varga, Surovka, Vašaš, D. Hudec, Kružík – Klenko - stav série 2:0.