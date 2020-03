Čo je nového v tímoch 4. futbalovej ligy?

Novinky z Domaniže, Kvašova a Prečína.

7. mar 2020 o 13:02 Jozef Šprocha

Kvašov aj Prečín sa posilnili, Domaniža ostala takmer bez zmeny.

PARTIZÁN DOMANIŽA

Káder Partizán Domaniža (v zátvorke počet gólov): Martin Kubiš, Michal Zdurienčík, Erik Filípek – Michal Petrík, František Krčmárik (1), Miroslav Kvaššay (2), Erik Floriš, Pavol Braciník, Martin Košút (5), Peter Socha (3), Lukáš Čelko (6), Kristián Sádecký (2), Peter Cúg (3), Tomáš Lednický (4), Matej Lednický, Andrej Lehotský, Patrik Seko (1), Michal Haviar (1), Dominik Augustín (3), Matúš Masničák, Samuel Jakubek. Tréner Milan Svoboda.,

Prišli: nikto.

Odišli: Samuel Jakubek (Sverepec).

Prípravné zápasy: Brvnište 4:2, Čelko 2, Cúg, T. Lednický, Kysucké Nové Mesto 1:2, Masničák, Bánová 3:1, Čelko, Augustín, Masničák, Považská Bystrica 1:5, Augustín.

„Mali sme sústredenie v Šuji, okrem prípravných zápasov sme absolvovali aj domáci turnaj na umelej tráve a po výhrach nad Praznovom, Bodinou a Pružinou sme ho vyhrali. Michal Valjent naďalej ostáva v Rakúsku, dlhodobo zranený je Michal Petrík. Golman Filípek sa zranil, no onedlho by mal byť v poriadku. Mali sme záujem o Tibora Orávika, no nič z toho nebude,“ povedal tréner Milan Svoboda..

SPARTAK KVAŠOV

Spartak Kvašov (v zátvorke počet gólov): Ľubomír Suchánek, Medard Vangel – Adam Gorelka, Tomáš Kresánek (2), Jaroslav Strapko (1), Roman Kadlec, Peter Amrich (1), Miroslav Mikuška, Filip Bretschneider (3), Erik Novotný, Ferdinand Kováč (2), Juraj Beňo (2), Igor Jurga, Peter Revák, Matej Bušík, Frederik Marman, Martin Bartoš, René Revák (5), Miroslav Bičan, Matej Remšík, Matúš Beňo, Šimon Bartoš, Michal Vanák. Jeden vlastný gól T. Lednický (Domaniža). Tréner Ľuboš Žiaček.

Prišli: Medard Vangel (Beluša), Miroslav Bičan (Beluša), Matej Remšík (Lednické Rovne), Matúš Beňo (Nemšová), Šimon Bartoš (Dubnica), Michal Vanák (Púchov), Marko Radič (Opava – v riešení).

Odchody: Tomáš Kováč (skončil), Daniel Valašík (skončil)

Prípravné zápasy: Košeca 2:0, Bičan, Kadlec, Ladce 3:0, Bušík, Bretschneider, Amrich, Stráňavy 0:2, Brumov 2:1, Amrich, Beňo, Plevník 5:2, J. Beňo 3, Remšík 2, Štítna nad Vláří 2:2, Bušík, vlastný.

„Absolvovali sme sústredenie v Belušských Slatinách, Beluša a Námestovo zápasy odriekli. Prišlo niekoľko hráčov, zranení sú Miroslav Mikuška a Frederik Marman. Milan Petrovič a Miloš Kostič sa do prípravy nezapojili. Prvý jarný zápas mse chceli odohrať s Partizánskym na umelej tráve, no súper nesúhlasil. Uvidíme, v akom stave bude naše „domáce“ ihrisko v Nemšovej,“ Informoval tréner Ľuboš Žiaček.

PARTIZÁN PREČÍN

Káder Partizán Prečín (v zátvorke góly): Jozef Opat, Tomáš Kováč, Marek Haviar – Juraj Herco (2), Michal Gajdošík (2), Michal Vrábel (3), Richard Lutišan, Marián Hudek (1), Richard Michalec (2), Kristián Masaryk (1), Roman Sviečka, Filip Hedera, Jaroslav Košút, Peter Blaško, Patrik Hybben (3), Mário Fraštík, Ľubomír Mako, Jaroslav Bubník, Viliam Bírošík, Marian Gajdošík, Dušan Aršič, Milan Miloševič, Andrej Valient, Tibor Pavlík., Ľubomír Sádecký. Vlastný gól Červeňák (Gbely). Tréner Filip Hedera.

Prišli: Tomáš Kováč (Kvašov), Andrej Valient (Považská Bystrica), Marek Haviar (Pružina), Tibor Pavlík (Rakúsko), Denis Melicherík (Udiča – v riešení).

Odišli: Marián Pauer (skončil), Miroslav Škrabák( Udiča - v riešení).

Prípravné zápasy: Podmanín 0:5, Plevník 3:4, Bytča 0:4, Rajec 1:4.

„Situácia sa zlepšila, pribudli hráči, posilnil sa aj brankársky post. Po dlhom zranení sa vracia Ľubomír Sádecký, ďalší z našich hráčov Ľubomír Gajdošík žije v Bratislave a kvôli pracovným povinnostiam za nás nehrá. Poctivo trénujeme a pripravujeme sa na neľahkú jarnú časť. Prvým súperom doma budú Častkovce, ktoré hrajú asi najlepší futbal. Zbrane neskladáme, aj vlani sme s nimi začínali a na ťažkom teréne sme vyhrali 4:3,“ povedal kapitán Michal Vrábel.