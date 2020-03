Regionálny futbal - najčerstvejšie komentáre z nedele

Prehľad 3., 4. a 5. futbalovej ligy.

8. mar 2020 o 20:14 Jozef Šprocha

Derby na Považí skončilo deľbou bodov, v Prečíne hral líder 4. ligy.

3. LIGA

Považská Bystrica - Lednické Rovne 1:1 (0:1)

Hostia domácich zaskočili už v 3. min, kedy ušiel Buček a lopta tečovaná jedným z obrancom preletela ponad bezmocného gólmana Knurovského do siete. Po štvrťhodine hry ušiel Gajdošík, no z uhla trafil iba brankárovu náruč. V 17. min ďalší Gajdošíkov pokus gólom neskončil, rovnako ako pohotová strela Borisa v 23. min. Pruský Svoradov center v 26. min Gajdošík na päťke nedosiahol. Púčeko z protiútoku vystrelil vedľa a smolu mal Boris, ktorý v 31. min trafil žrď. Považskobystriania sa snažili, no do prestávky úspešní neboli. Až v 51. min po Zuziakovom centri konečne dopravil loptu do siete L. Slávik – 1:1. Po hodine hry sa nepresadil Zuziak s Gajdošíkom. V 68. min Knurovský vytlačil Liptákovu strelu nad brvno. Po zaváhaní obrany sklárov rozvlnil v 70. min L. Slávik iba bočnú sieť. Minútu pred koncom po centri striedajúceho Šútoríka Svorada, ktorý ešte na jeseň hral za Led. Rovne, loptu netrafil v ideálne a v posledných sekundách hosťujúci Buček druhý gól nepridal, keď jeho strele chýbala presnosť.

Góly: 51. L. Slávik – 3. Buček.

POV. BYSTRICA: Knurovský – Vala (67. S. Čiernik), Petruš, Častulín, M. Zavadzan, Boris, B. Gamboš, Svorada, Marek Gajdošík, L. Slávik, Zuziak (87. Šútorík).

LED. ROVNE: Bačík – Kollár, Chmelík, Pišta (90. Hajný), Lipták, Púček (32. J. Valient), Červený, Poláček, Buček, Hložný, Vajdík. Jozef Šprocha

Beluša – Kalná nad Hronom 5:0 (3:0)

Prvý jarný zápas odohrali muži pre nespôsobilosť domáceho ihriska na umelej tráve v Dubnici nad Váhom. V 14. min P. Mišutka našiel v pokutovom území Gaboríka, ktorý aj za pomoci šťasteny otvoril strelecký účet stretnutia 1:0. Kalná mohla odpovedať Bachanom, ten však v dobrej pozícii hlavičkoval vedľa. Ešte lepšiu príležitosť mal hosťujúci Pacalaj, ale Ciesar jeho šancu skvele zneškodnil. V 36. min Bielik centrom našiel pred bránou Hrenáka, ktorý z tesnej blízkosti zvýšil na 2:0. O bodku za prvým dejstvom sa postaral opäť Hrenák, tentokrát Foťko inkasoval po prudkej strele po rohovom kope 3:0. Po zmene strán hostia pôsobili odovzdaným dojmom. Beluša si vytvorila niekoľko gólových príležitostí. Najväčšiu mal Hrenák, ktorého od hetriku delili len centimetre, lebo jeho strela skončila na brvne. V 71. min Janošík našiel pekným centrom Gáboríka, ktorý si pri svojej ligovej premiére v belušskom drese pripísal aj druhý presný zásah 4:0. O konečnú podobu skóre v pomere 5:0 sa po skvelej Gorelkovej prihrávka postaral P. Mišutka. Beluša zaznamenala svoje najvyššie víťazstvo v aktuálnom ročníku, Kalná nad Hronom aj vo štvrtom vzájomnom zápase s Belušou prehrala bez streleného gólu.