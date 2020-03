Stavbe hrozí už dlhšie zrútenie, chýbali peniaze

Kanálový most v Ilave je dôležitou dopravnou tepnou pre mesto. Pripravujú opravu. Vláda prisľúbila tesne pred voľbami peniaze. Termín bol do konca marca.

9. mar 2020 o 9:00 Bernadetta Pitoňáková

ILAVA. Kanálový most je dôležitou dopravnou tepnou do mestskej časti Sihoť. Koncom roka 2018 ho nadobro zavreli, pre autá aj chodcov, lebo hrozilo samozrútenie. Ilavčanom to narobilo veľa problémov. Vláda tesne pred voľbami rozhodla o vyčlenení peňazí na odstránenie a výstavbu. Most má v správe Trenčiansky samosprávny kraj.

Názory obyvateľov

Vladimír Vyhlídal hovorí, že kanálový most je už skoro dva roky odstavený a nič sa nedeje. „Bol by som nerád, keby nakoniec po voľbách neboli peniaze, o ktorých sa hovorí a zostalo by to tak. Je najvyšší čas. Kanálový most Ilavčania veľmi využívali. Teraz sú aj veľké zápchy v doprave,“ zhodnotil situáciu obyvateľ Ilavy.

„Uvidí sa, čo bude teraz po voľbách,“ zauvažoval iný obyvateľ mesta. Keď peniaze nakoniec nedajú, nebude sa stavať, treba to už riešiť razantnejšie.

Zdenu Košíkovú potešilo, keď sa dozvedela o príspevku na most. „Keby zatopilo podjazd, tak my na Sihoti sme odrezaní od sveta. Dúfam, že tí noví vo vláde nezmenia názor. Mali by splniť, čo sa sľúbilo Ilavčanom,“ hovorí.