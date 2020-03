Dubničania vyhrali so Záhorákmi už druhý zápas

Pokračovalo play off Slovenskej hokejovej ligy.

9. mar 2020 o 14:31 Jozef Šprocha

Dubnica získala pred štvrtým domácim zápasom dôležitú výhodu.

Dubnica – Skalica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) - stav série 2:1Hostia začali nedôrazne, čo Dubničania využili, získali prevahu a v 4. min Fabuš krížnou strelou otvoril skóre – 1:0. O osem minút úplne voľný Nemček trafil iba Trutta a ďalšiu šancu nevyužil Klimenta. Z ojedinelej akcie hostia v 18. min vyrovnali Pulščákom po zaváhaní domácej obrany. V 23. min po skrumáži kanaet posunul puk Klimentovi, ktorý zblízka trafil odkrytú bránu – 2:1. V 31. min po Klimentovej nevydarenej strele vrátil puk pred bránu Kanaet a Ďuriš ho pretlačil popod Trutta do siete – 3:1. Hostí gól prebral a o štrnásť sekúnd Lakosil iba vyrazil strelu P. Kotzmana pred Trnku, ktorý znížil na 3:2. Trnka mohol vyrovnať, no po nájazde neprestrelil Lakosilove chrániče a o chvíľu nezasunul puk do siete. Keď nedal gól ani Koziot, do kabín išli s tesným vedením domáci. V 44. min hrali domáci presilovku a Kanaet pridal štvrtý gól. Fabuš si išiel odpočinúť za pästný súboj so Štumpfom. Dubnica nevyužila ďalšiu presilovku, ale v 58. min veľmi dobre hrajúci Kanaet poistil druhú výhru piatym gólom – 5:2.

Góly: 44. a 58. Kanaet, 4. Fabuš, 23. Klimenta, 31. Ďuriš – 18. Pulščák, 31. Trnka.

Dubnica: Lakosil – Homer, E. Švec, Košecký, Chatrnúch, Čakajík, Fančovič, Hefka, Trška – Luhový, Hegyi, Kristín, Klimenta, Kanaet, Ďuriš, Lantoš, Nemček, Fabuš, Hudák, Jakubík, Medek.

Skalica: Trutt – Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, Derkin – Okoličány, Šmída, Štumpf, Jaša, Matějka, A. Kotzman, Trnka, Pulščák, P. Kotzman, Koziot, Ivičič, Mrava.

3. zápasy:

Žilina – Martin 3:4 (2:1, 0:2, 1:1), Markovič, Pjaták, Macek – Žiak, Nauš, Murček, Babka – stav série 0:3,

Sp. N. Ves - Topoľčany 3:2 (0:0, 2:0, 1:1), Fabian, Romaňák, Findura – Hřebíček, Podstavek - stav série 1:2,

Levice - Bratislava Capitals 2:3 (0:2, 0:0, 2:1), Kuzma, Tužinský - Kružík 2, T. Varga – stav série 0:3.