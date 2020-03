Trenčianska župa zatvára pre koronavírus školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

P R Í K A Z predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov. Ide o tzv. organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP), ktoré v rámci svojich kompetencií postupujú v zmysle interných právnych predpisov a právneho poriadku Slovenskej republiky.

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, na základe odporúčacieho uznesenia Štábu pre krízové situácie TSK zo dňa 09.03.2020 p r i k a z u j e m s okamžitou platnosťou I. Štatutárom a štatutárnym orgánom OvZP, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto príkazu postupovali v zmysle jeho obsahu a aby v rámci svojej pôsobnosti okamžite zabezpečili vykonanie príkazu a oboznámenie všetkých príslušných zamestnancov organizačných útvarov OvZP s obsahom tohto príkazu. II. Predmetom tohto príkazu je povinnosť štatutárneho orgánu OvZP:

a) zrušiť organizovanie verejných a hromadných podujatí a tiež dôrazne odporučiť zamestnancom organizácie a tiež žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a klientom sociálnych zariadení zváženie účasti na verejných a hromadných podujatiach (návštevy kín, divadiel, športových podujatí a pod.) a zváženie akýchkoľvek súkromných ciest

b) odporučiť zamestnancom organizácie a tiež žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a klientom sociálnych zariadení obmedzenie stretávania sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.)

c) neposkytovať priestory organizácie na organizovanie verejných a hromadných podujatí, s výnimkou poskytnutia priestorov, na ktoré bol udelený súhlas predsedu TSK

d) oboznámiť vhodnou formou zamestnancov organizácie s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250 &Itemid=153)

e) pravidelne sledovať webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ a priebežne oboznamovať zamestnancov organizácie s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom

f) vykonávať zvýšenú dezinfekciu kontaktných plôch v priestoroch organizácie; za týmto účelom vyjímam nákup dezinfekčných prostriedkov a tovarov priamo súvisiacich s opatreniami v súvislosti s koronovírusom spod pôsobnosti Príkazu predsedu TSK č. 4/2018 na účely stanovenia postupu pri verejnom obstarávaní, a to v rozsahu podľa § 1 ods. 14 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

g) zakázať služobné cesty, s výnimkou písomných súhlasov udelených predsedom TSK

h) zariadiť dostupnou formou 14-dňovú izoláciu od pracoviska zamestnancov v prípade ich návratu zo zahraničia a z domácich oblastí infikovaných koronavírusom v posledných 14-tich dňoch pred vydaním príkazu a v priebehu trvania príkazu

i) zakázať návštevy na pracovisku, s výnimkou návštev nevyhnutných pre chod organizácie

j) prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v období od 10.03.2020 vrátane do 23.03.2020 vrátane, s výnimkou vykonania maturitných skúšok, pokiaľ nedôjde k ich preloženiu, zrušiť výlety, exkurzie, výcviky, pracovné a študijné pobyty; nariadiť pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl neúčasť na pracovisku ako prekážku na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, s výnimkou nariadenia práce riaditeľom strednej školy zamestnancovi v súvislosti so zabezpečením priebehu maturitných skúšok a iných nevyhnutných prác pre chod organizácie, prípadne im nariadiť prácu na doma; v súvislosti s prerušením vyučovacieho procesu po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne odporúčam primátorom miest, starostom obcí a iným zriaďovateľom škôl na území TSK zvážiť prerušenie vyučovacieho procesu na školách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v období od 10.03.2020 vrátane do 23.03.2020 vrátane

k) zavrieť kultúrne zariadenia zriadené TSK v období od 10.03.2020 vrátane do 23.03.2020 vrátane

l) vykonať na základe vlastného uváženia iné vhodné opatrenia na zamedzenie prípadného šírenia koronavírusu v organizácii III.

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí do odvolania.

Ing. Jaroslav Baška predseda TSK