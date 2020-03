Dubnica tretiu výhru proti Skalici nepridala

V Slovenskej hokejovej lige pokračovalo štvrťfinále play off štvrtými zápasmi.

10. mar 2020 o 9:32 Jozef Šprocha

Známi sú prví dvaja semifinalisti, na ďalších dvoch si budeme musieť počkať až po zrušení zákazu športových podujatí kvôli koronavírusu.

Dubnica – Skalica 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) - stav série 2:2

Domáci chceli potvrdiť dobrý výkon z tretieho zápasu, a hoci nevyužili v úvode presilovku, udreli v oslabení. Pri vylúčení Kanaeta v 8. min vysunul Hegyi Kristína, ktorý krásnou strelou do horného rohu nad lapačku otvoril skóre – 1:0. Skaličanmi gól neotriasol a ešte v prebiehajúcej presilovke dokázali vyrovnať. Hílekovu strelu od modrej čiary tečoval A. Kotzman šikovne do horného rohu – 1:1.

O sedemnásť sekúnd po Janíkovej spätnej prihrávke Pulščák zblízka prekonal Lakosila – 1:2. V ďalšom priebehu mali oba tímy niekoľko šancí, no stav sa nemenil. V druhej tretine Záhoráci nevyužili dve presilovky, Dubnica nepotrestala vylúčenie Janíka na 2 + 10 minút. V 45. min Okoličány po úniku zvýšil na 1:3. Domáci pridali, nevyužili presilovku, ale v 56. min Lantoš našiel pred odkrytou bránou nekrytého Fabuša, a ten zavesil puk pod hornú žŕdku – 2:3. O polminútu sa domácim naskytla veľká šanca v presilovke, no súper sa ubránil. V závere hrala Dubnica bez brankára, no rozohrávku zachytil A. Kotzman a šesť sekúnd pred koncom trafil z vlastného obranného pásma opustenú domácu bránu – 2:4. Séria je vyrovnaná, pokračovať bude v ešte neznámom termíne v Skalici a na šiesty zápas sa presunie späť do Dubnice.

Góly: 8. Kristín, 56. Fabuš – 9. a 60. A. Kotzman, 9. Pulščák, 45. Okoličány,

Dubnica: Lakosil – Homer, E. Švec, Košecký, Chatrnúch, Čakajík, Fančovič, Hefka, Trška – Luhový, Hegyi, Kristín, Klimenta, Kanaet, Ďuriš, Lantoš, Nemček, Fabuš, Hudák, Jakubík, Medek.

Skalica: Trutt – Horváth, Škápik, Mikéska, Hílek, Janík, Hohl, Moritz, Derkin – Okoličány, Šmída, Štumpf, Jaša, Matějka, A. Kotzman, Trnka, Pulščák, P. Kotzman, Koziot, Ivičič, Mrava.

4. zápasy:

Žilina – Martin 0:6 (0:2, 0:4, 0:0), Jurášek, Murček, Tabaček, Rudzan, Dvořák, . Zlocha – konečný stav série 0:4,

Sp. N. Ves - Topoľčany 1:5 (0:0, 1:2, 0:3), L. Novák – Pätoprstý 2, Koyš, Kluka, Laššo - stav série 1:3,

Levice - Bratislava Capitals 0:4 (0:2, 0:1, 0:1), T. Varga, Martinelli, R. Varga, Danišovský – konečný stav série 0:4.