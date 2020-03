Ľudí sklamalo, že lávku cez Váh nepostavia. Spojila by turisticky zaujímavé lokality

V Považskom Podhradí sa už dlho hovorí o lávke, ktorá by spojila dve mestské časti. Jej výstavba sa odkladá.

11. mar 2020 o 8:21 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Na lávku, ktorá by spojila Považské Podhradie s Považskou Teplou, vyčlenili zatiaľ peniaze len na projektovú dokumentáciu. Ak bude pripravená, so stavbou by začali až budúci rok.

Návrhy na oddialenie výstavby padli aj vo finančnej komisii. Týkali sa výšky sumy vyčlenenej na výstavbu aj cyklotrás. Umiestenenie lávky by sa malo zosúladiť s ich trasovaním. Ľudia tvrdia, že premostenie Váhu by pomohlo.

Pomohla by

O budovaní lávky medzi dvoma prímestskými časťami Považskou Teplou a Považským Podhradím sa hovorí už dlhšie.

V návrhu rozpočtu pre rok 2020 sa najprv objavila položka pol milióna eur, neskôr mesto rozpočet upravilo. Zostali peniaze na projektovú dokumentáciu 50-tisíc eur.

Ľudia lávku chcú. „Keby ju postavili, dalo by sa prechádzať na druhú stranu do Považskej Teplej, odkiaľ jazdia aj osobné vlaky,“ vysvetlil Miroslav Ďuriš, obyvateľ Považského Podhradia.

Považským Podhradím pôjde cyklotrasa V súvislosti so stavbou lávky v Považskom Podhradí sa na finančnej komisii rozoberali aj cyklotrasy. Odznelo, že nie je jasné, kadiaľ povedú, hlavne Vážska cyklomagistrála. Lávka by pritom mala na ne naväzovať, preto je lepšie počkať s výstavbou. K trasovaniu cyklomagistrály sa vyjadrila hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková. „Posledný úsek Vážskej cyklomagistrály medzi mestom Považská Bystrica a hranicou Žilinského kraja vedie okrem iného aj katastrálnym územím Považského Podhradia.“ Dodala, že v tomto úseku prebieha zmena územného rozhodnutia, ktorá bola vyvolaná v procese prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie. „V najbližšom období očakávame vydanie územného rozhodnutia, následne bude dopracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a ihneď sa začne vybavovať stavebné povolenie,“ reagovala Kukučková. Po jeho vydaní, čo predpokladá kraj v polovici roka 2020, sa budú v rámci možností uchádzať o peniaze zo zdrojov Európskej únie. Paralelne s týmto procesom bude prebiehať aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby cyklotrasy. „V prípade, že nás mesto Považská Bystrica, ktoré plánuje vybudovať lávku cez rieku Váh, osloví, vieme poskytnúť projektovú dokumentáciu k spomínanému poslednému úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Považskou Bystricou a hranicou Žilinského kraja. Naviazanie premostenia na cyklotrasu, ktorú buduje TSK, je už potom v kompetencii mesta,“ vyjadrila sa aj k naviazaniu lávky na cyklomagistrálu hovorkyňa Kukučková. (DP)

Dodal, že vždy tu bola nejaká lávka, ale zobrala ju opakovane voda. „Do Považskej Teplej sa dá teraz dostať len naokolo cez mesto. To je minimálne desaťkilometrová vzdialenosť,“ hovorí Ďuriš. Vždy boli podľa neho problémom peniaze. „Ak by sa dala lávka postaviť za 500-tisíc eur, nebolo by to tak veľa. Veď dnes za to stavajú rodinné domy,“ skonštatoval.