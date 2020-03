Začala sa rekonštrukcia domu kultúry v Dubnici

Novinkou budú strešné fotovoltaické zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu.

Začala sa rekonštrukcia domu kultúry, stáť bude takmer 1,5 milióna eur



DUBNICA NAD VÁHOM Takmer šesťdesiatročná budova Domu kultúry v Dubnici nad Váhom dostane v tomto roku nový vzhľad. Na jej obnovu získala dubnická samospráva nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 1,4 milióna eur. O podrobnostiach rekonštrukcie, ktorá sa začala minulý týždeň a potrvá do konca októbra, informovala tlačová hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.



Na rade je exteriér

Dubnický dom kultúry už má z minulosti zrekonštruovanú prezentačnú miestnosť, malú bábkovú sálu aj veľkú spoločenskú sálu, teraz prichádza na rad exteriér budovy.

"Práce sa začali minulý týždeň prvými zásahmi do elektroinštalácie a demontáže bleskozvodov. V nasledujúcich dňoch sa bude pokračovať výmenou svietidiel. Gro práce bude predstavovať zateplenie budovy, ktoré podľa slov zhotoviteľa očakávame v mesiacoch máj, jún a júl. Zatepľovať budeme na tri etapy, vždy jedno z krídel budovy," vysvetlil plánovaný postup prác vedúci stavebného úradu Milan Blaško.



Minimálne obmedzenia

Celkové oprávnené náklady na projekt sú približne 1,48 milióna eur, za ktoré mesto budovu zateplí v rozsahu obvodového i strešného plášťa, vymení osvetlenie a tiež niektoré okná a dvere. "Nenávratný finančný príspevok z tejto sumy predstavuje 1,4 milióna eur, zvyšných 74-tisíc eur mesto dofinancuje z vlastných zdrojov. Realizátorom prác sa na základe verejného obstarávania stala akciová spoločnosť Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, podľa zástupcu zhotoviteľskej spoločnosti by prevádzka kultúrneho domu počas prác mala byť obmedzená len minimálne," uviedla dubnická hovorkyňa.



Estetika a ekológia

Zrekonštruované kultúrne a administratívne centrum by malo byť šetrnejšie voči životnému prostrediu a tiež atraktívnejšie pre ľudské oko. "Súčasný stav administratívnej budovy kultúrneho domu nespĺňa potrebné tepelnoizolačné vlastnosti, rovnako ani normové hygienické kritériá. Rekonštrukcia budovy bude mať nielen estetický význam spojený so zvýšením užívateľského komfortu, ale aj ekologický rozmer, pretože sa zníži environmentálna

náročnosť stavby," vysvetlil vedúci oddelenia strategického rozvoja mestského úradu Milan Dolinka.



Podľa jeho slov bude budova odolnejšia voči klimatickým vplyvom, najmä zrážkam, vetru a dažďu. "Novinkou budú podľa jeho slov strešné fotovoltaické zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu, zväčša na ohrev teplej vody. Kultúrny dom sa tak po rekonštrukcii zaradí do energetickej triedy A1," dodal Dolinka.



Momentálne je táto verejná budova sídlom oddelenia kultúry a oddelenia školstva a tiež mestskej príspevkovej organizácie DUMAT. V zrekonštruovanej prezentačnej miestnosti sa okrem rokovaní zastupiteľstva konávajú rôzne zasadnutia či podujatia. Svoje sídlo tu má tiež dubnické Kino Lastovička, susediace s veľkou sálou domu kultúry.