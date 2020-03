Horský prechod uzavreli, chaty sú mimo prevádzky

Horské chaty a hotely zatvorili svoje prevádzky. Nefunguje welnes, lyžiarske stredisko, vo väčšine ani reštauračné zariadenia.

14. mar 2020 o 12:11 Bernadetta Pitoňáková, Peter Hudák

(Zdroj: ARCHÍV MY)

LAZY POD MAKYTOU/ČERTOV. Napätá súvisiaca s šírením koronavírusu zasiahla aj prevádzky horských chát a hotelov v Javorníkoch. Ak plánujete nejakú turistiku či výlet, myslieť musíte na to, že aj horské chaty a hotely robia opatrenia v súvislosti s prevenciou.

Horský prechod Čertov Kohútka je od dnešného rána uzavretý.

„Zábrany sú už pri hoteli František. Hore na sedle sú nainštalované aj betónové zábrany,“ povedal starosta Lazov pod Makytou Ján Mičega. Dovolať sa na horské chaty v Javorníkoch je ťažké.

Lyžiarske stredisko na Kohútke je na základe nariadenia vlády ČR zavreté.

„Reštaurácia je uzavretá, lyžiarske stredisko nie je v prevádzke,“ uvádza Horský hotel Kohútka na svojom profile na sociálnej sieti. Až do 24.marca rušia všetky hotelové rezervácie.

Ak ste napríklad rozhodnutí vybrať na túru, aby ste poznávali krásy Javorníkov a plánujete zastaviť sa v Horskom hoteli Podjavorník v Papradnianskej doline, zohriať sa, najesť, otvorené budú mať už len tento víkend, aj to nie celý.

„Dnes máme ešte reštauráciu otvorení. Zajtra, teda v nedeľu dololudnia tiež, ale popoludní už zatvárame a zatvorené budeme mať do 7. apríla,“ informovala Zuzana Zboranová, recepčná z hotela.

Chata Alpina na Čertove síce je pripravená na hostí, ale predsa len sa rozhodli zavrieť.

„Veľa ľudí poprichádzalo na okolité chaty, aj teraz sa sem prišli nejakí najesť, ale sme ich poprosili o pochopenie a zavreli sme. Sme tu, máme navarené, ale chceme chrániť aj našich zamestnancov,“ povedala vedúca chaty.

Včera mali pripravené pohostenie pre rodinnú oslavu. Hostia ráno objednávku potvrdili, večer ju zrušili. Čaká, že budú zverejnené jasnejšie inštrukcie ako postupovať.

Hotel František je zatvorený. Záujem návštevníkov je minimálny. „Zariadili sme sa podľa usmernení štátu, do konca mesiaca sme zavretý. Počítame aj s tým, že to môže byť aj dlhšie, minimálne mesiac,“ povedal konateľ hotela Martin Sieklik.

Hotel ale aj tak stále komunikuje so zákazníkmi a priebežne aktualizuje svoj blog.

Informácie na svojom webe neustále obnovuje aj obecný úrad v Lazoch pod Makytou.

„Podľa usmernenia môžu byť hotely a reštaurácie otvorené, ale všetky ostatné zariadenia by zavreté mali,“ povedal starosta obce Ján Mičega. Dodal, že Welnes hotel Čertov sa podľa toho zachoval a zavreli všetky bazény a welnes centrá.

„Včera večer ešte prišlo od hlavného hygienika usmernenie, že všetky cukrárne, bistrá, pohostinstvá a kaviarne by mali byť zatvorené. Bolo by najrozumnejšie, keby sa aj chaty rozhodli v rámci prevencie zavrieť svoje prevádzky,“ povedal starosta. Dodal, že prevádzkovatelia chát ho so žiadosťou o informácie zatiaľ nekontaktovali.

