Zisťovali sme, ako sa majú zariadiť horské hotely a chaty

Zavrieť, či nie? Informátori vás odkážu na znenie opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR.

14. mar 2020 o 12:45 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. Pokúšali sme sa overiť informácie, ako majú postupovať horské chaty, hotely, reštaurácie či lyžiarske strediská v turisticky navštevovaných lokalitách na infolinke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá platí pre Považskú Bystricu.

Na číslo sme volali opakovane, s tým, že nás automaticky preplo na schránku pre odkazy s upozornením, že je plná a náš odkaz už sa nahrať nedá. Na piaty pokus sme sa nakoniec dovolali. Pani na infolinke nám odporučila, aby sme si pozreli Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 12. 3. 2020, ktoré platí od 13. 3. do odvolania. Stručne ešte informovala.

„Ubytovanie má byť zatvorené, reštaurácie môžu byť otvorené, ale od 6.00 do 20.00 hodiny. Každý prevádzkovateľ si v opatrení nájde, či by mal zatvoriť alebo nechať otvorené. Toto platí do odvolania,“ uviedla žena na infolinke s tým, že tu ide o nešťastnú kombináciu ubytovania aj stravovania.

Z časti Opatrenia spomínaného dokumentu vyberáme časť, ktorá by sa mohla vzťahovať aj na horské hotely a ich reštaurácie.

Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. Z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením; welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky 1 voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára.

Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byt' otvorené len v čase od 6:00 hod. do 20:00 hod. V obchodnom dome podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sa cez víkend povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok. Termín je uvedený od 13. 3. do odvolania.