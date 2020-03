Púchovská radnica zabezpečila prvých 500 ochranných rúšok pre seniorov

Ušitie 500 kusov bavlnených rúšok objednala púchovská radnica nielen pre potreby zamestnancov mestského úradu, mestskej polície a mestských spoločností, ale aj pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

15. mar 2020 o 12:53 SITA

PÚCHOV Informovala o tom Laura Krošláková z Mestského úradu v Púchove. Podľa zverejnenej objednávky ušije rúška miestna krajčírska dielňa za 1 500 eur.

Napísali sme

Napísali sme Voda sa stráca, je najvyšší čas konať Čítajte



Prvý balík rúšok bude mesto distribuovať od 16. marca nielen opatrovaných seniorom, ale aj predsedom príslušných seniorských organizácií, prípadne iným zástupcom organizácií, kde sa združujú koronavírusom najzraniteľnejšie časti obyvateľov. "Vzhľadom na súčasnú situáciu a neustále stúpajúci počet nakazených na Slovensku plánuje vedenie mesta Púchov pomôcť aj iným občanom a v relatívne krátkom čase priebežne dopĺňať bavlnené ochranné rúška aj pre ostatných občanov, ktorí ich nemajú a pritom navštevujú lekárov, obchody, reštaurácie, čerpacie stanice, kostoly, pekárne a využívajú naše mestské autobusy," uviedla Krošláková.



Ako ďalej dodala, už teraz sa pripravuje nová objednávka na bavlnené ochranné rúška, pretože tie sú v týchto dňoch absolútne nevyhnutnou výbavou pre človeka. "Rúško, i to bavlnené, je dnes nevyhnutnosťou, bez ktorej by nikto z nás nemal v súčasnosti vyjsť na ulicu, prípadne do obchodu alebo k lekárovi. Skúsme si všetci osvojiť myšlienku, že nosiť rúška v súčasnosti je absolútne prirodzené," vyzvala k zodpovednosti a ohľaduplnosti svojich spoluobčanov primátorka Katarína Heneková.

Napísali sme

Napísali sme Na obnovu svadobného kroja zháňajú staré fotografie Čítajte



Mesto Púchov v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu zaviedlo aj bezplatnú službu nákupov pre seniorov, osamelých ľudí či ľudí v karanténe.