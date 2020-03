Vodič kamiónu: V Taliansku situáciu podcenili

Zhovárali sme sa s vodičom, ktorí pravidelne jazdil do Talianska.

16. mar 2020 o 7:48 Peter Hudák

PÚCHOV. Taliansko prvé zavrelo svoje hranice, no kamióny cez ne púšťajú. Vodič kamiónu Marián jazdí z nášho regiónu do Talianska aj štyri razy za mesiac.

V stredu vyrážal zo Slovenska s nákladom pšenice. Cieľ cesty mal v Lombardii pri meste Mantova. Ide len na otočku. Verí, že ak všetko pôjde ako má, bude sa v sobotu vracať domov. V čase keď sme rozhovor robili sa na Slovensku ešte len rozbiehali prvé opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

Myslíte, že sa dostanete cez hranice?

Neviem, už som počul, že zatvorili hranice, ale nákladnú dopravu púšťajú, aby nevznikol chaos a kolóny.

Obávate sa nákazy?

Áno, určitá obava tam je. Neviete, kto na vás kýchne aj z troch metrov a kto je nakazený. Samozrejme, dodržiavam bezpečnostné predpisy aj vzdialenosť od tých ľudí. Používam rukavice a ruky si umývam, či idem na toaletu, alebo do kancelárie pre papiere. Dávam si pozor na kľučky dverí, vodovodné batérie a podobne.

Ste v kamióne vybavený dezinfekciou a nejakými ochrannými prostriedkami?

Také tie základné mám. Dezinfekčné vlhčené utierky, ak nie je voda. Tri, štyri razy denne si utieram volant a kľučky na dverách. Mám rúško, chirurgické rukavice.

Po návrate ostanete v karanténe?

Budem musieť rešpektovať nariadenia úradov a kvôli bezpečnosti ostať štrnásť dní doma.

Kabína a ložný priestor kamiónu, s ktorým dôjdu do styku Taliani, bude nejako dezinfikovaný?

Zrejme áno. Neviem ešte, ako sa k tomu postaví dopravca.

Tento týždeň sa začali sprísňovať pravidlá pre zníženie šírenia nákazy koronavírusom aj na Slovensku. Ak porovnáte situáciu spred pár týždňov v Taliansku, myslíte si, že sú opatrenia u nás primerané?

Nie je to rozhodne zbytočná panika. Myslím, že je dobré, keď sa zrušili všetky veľké akcie a nechali deti doma. Ja sa v Taliansku dorozumiem a počúvam aj ich rádio. Tie tri týždne dozadu to Taliani podcenili. Ak aj úrady robili potrebné opatrenia, podcenili to obyčajní ľudia. Chodili bežne na pumpy, do obchodov bez respirátorov a ochranných rúšok. Videl som policajtov bez rúšok, alebo ako si kamarátky podávajú ruky, zdravia sa a podobne. Dnes je už jedno, kde je najinfikovanejšia oblasť, všade sú nakazení. Nákaza nepozerá na hranice okresu. Ak to prirovnám k situácii u nás, Beluša patrí pod Púchov, Ladce sú už Ilava. Ľudia chodia z okresu do okresu za prácou, do obchodu, k rodine. Hranice nehrajú rolu.

S vodičom sme sa spojili aj vo štvrtok, keď prechádzal hranicami Talianska.

Povedal, že na hraniciach bola situácia pokojná. Talianska polícia nerobila problémy, prešiel hladko. Prísnejšie je to na ceste späť. Slovinci stoja na hraniciach v rúškach a všetky vozidlá zastavujú.

