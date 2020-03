Pri vstupe do autobusu a niektorých obchodv si už musíte chrániť tvár

Vláda prijala včera nové opatrenia, niektoré prijalo mesto už v predtihu. Pribudnú pravdepodobne ďalšie.

16. mar 2020 o 8:23 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Včera prijala vláda na svojom mimoroadnom rokovaní niekoľko nových opatrení v súvislsosti s prevenciou pred šírením koronavírusu.

Dnes bude zasadať krízový štáb SR a prijať by mal ďalšie. Jedným z nich bude zákaz vstupu osôb do prostriedkov verejnej dopravy a obchodov bez ochrany tváre. Mesto pripomína na svojej stránke, že v Považskej Bystrici už platí zákaz vstupu do autobusov MHD bez ochrany tváre od dnešného dňa. K rovnakému kroku pristúpil aj obchodný reťazec Lidl, kde už bez ochrany tváre nenakúpite.

„ Postupne sa pridávajú aj ďalšie prevádzky v meste, preto prosíme občanov o rešpektovanie," vyvýva obavyteľov na svojej facebookovej stránke Mesto Považská Bystrica.

Súvisiaci článok Na hrad sa nedostanete, uzavreli vstup Čítajte

Toto sú ďalšie optrenia, ktoré prijala včera vláda na svojom mimoriadnom rokovaní.

Na 14 dní zatvorila všetky maloobchodné prevádzky a služby, s výnimkou potravín, drogérie, lekární, stravovacích zariadení, predajní zdravotníckych pomôcok, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc, telekomunikačných operátorov, obchodov s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií

Zakázala prítomnosť osôb v prevádzkach stravovania. Prevádzky budú otvorené, no strava musí byť poskytovaná formou výdaja alebo donáškou.

Prikázala obmedziť vo všetkých zdravotníckych zariadeniach zákroky, ktoré nesúvisia s ohrozením života a zdravia

Pre oblasť zdravotníctva vyhlásila NÚDZOVÝ STAV – zatiaľ ako preventívne opatrenie

Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje plán návratu slovenských občanov, ktorí uviazli v zahraničí. Podmienkou však bude povinná 14-dňová karanténa vo vyhradených karanténnych zariadeniach.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.