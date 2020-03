Herné večery si dajú pauzu

Občianske združenie Mŕtva kosť má naplánovanú sezónu. Konanie akcií ako Keltský telegraf či Herné večery ovplyvnili opatrenia proti koronavírusu.

17. mar 2020 o 8:00 Peter Hudák

PÚCHOV. Tesne pred zákazom spoločenských akcií stihli aktivisti z Občianskeho združenia (OZ ) Mŕtva kosť zorganizovať herný večer. Nejde o stretnutie gamblerov, ale podujatie, ktorého hlavným motívom je komunitný život mládeže, osobná komunikácia a spájajúcim prvkom sú spoločenské stolové hry, z ktorých si mladí môžu voľne vybrať.

„Herné večery organizujeme tak raz za dva mesiace. Návštevnosť býva od tridsať do sedemdesiat ľudí,“ povedal predseda OZ Andrej Rafaj.

Mŕtva kosť už siedmy rok organizuje spoločenské podujatia s dôrazom na cieľovú skupinu mladých.

Tento rok by tiež nemala chýbať tradičná cesta Rozpralesom pre najmenších a letný festival Končiny v Mojtíne.

„Na 21. marca sme mali naplánovaný aj Keltský telegraf, no pre koronavírus sme akciu museli zrušiť. Na Púchovskej skale by sme ale aj tak chceli zorganizovať nejaké vítanie jari, len čo to bude dostatočne bezpečné,“ dodal Rafaj.

Mŕtva kosť tento rok uvažuje aj o letnom premietaní zaujímavých filmov na netradičných miestach v meste.