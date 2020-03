Aj na mestský úrad môžete len s ochranou tváre

Krízový štáb v Považskej Bystrici prijal ďalšie opatrenia.

16. mar 2020 o 15:53 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Dnes zasadal opäť krízový štáb v Považskej Bystrici. Prijal ďalšie opatrenia. „Podobne, ako iné štátne úrady, prechádzame do krízového režimu. Mestský úrad bude otvorený denne od 8. – 11. hodiny s tým, že aj v tomto čase budú nejaké obmedzeni,“ informoval primátor mesta Karol Janas. Do budovy môžu vstúpiť len občania s rúškom, prípadne šatkou či inou ochranou tváre, vstup detí je úplne zakázaný. Primátor Janas vysvetlil, že nejde o to vyvolať medzi ľuďmi paniku, ale urobiť všetko, čo môžeme, aby sa prípadná nákaza eliminovala.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.