Poslanci kritizovali člena krízového štábu, že nezostal v karanténe. Bol v Španielsku

Stanovisko konateľa MŠK

V uplynulých dňoch sa prostredníctvom sociálnych sietí zo strany poslancov a následne aj verejnosti, zvýšil záujem o moju osobu v súvislosti s vycestovaním do Španielska zo súkromných dôvodov, nakoľko som sa deň po návrate zúčastnil zasadania mestského krízového štábu v Púchove.

V čase, kedy som sa vrátil zo zahraničia (9. marca 2020), boli vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sa týkali nariadenia povinnej karantény avšak iba pre ľudí, ktorí sa vrátili z vtedy najviac postihnutých krajín - Taliansko, Čína, Južná Kórea a Irán. Uvedomujem si, že v súčasnosti vzhľadom na aktuálny vývoj situácie sa moja cesta do zahraničia javí ako riziková, ktorou som mohol ohroziť zdravie seba i svojho blízkeho okolia. V tom čase však Španielsko nebolo definované ako riziková krajina a po mojom návrate som prešiel zdravotnou kontrolou.

Je mi ľúto, ako do tejto situácie bolo vtiahnuté vedenie mesta Púchov, ktoré v súčasnosti veľmi intenzívne rieši vzniknutú situáciu s koronavírusom a prijíma množstvo opatrení na zmiernenie nepriaznivého stavu občanov v meste, ktoré si zasluhujú oveľa väčšiu pozornosť ako moja cesta do zahraničia. Priznávam, že som nedostatočne vyhodnotil následky mojej účasti na zasadnutí krízového štábu, mojim cieľom však bolo pomôcť mestu pri riešení mimoriadnej situácie v meste a v štáte. Neprejavujú sa u mňa ani členov mojej rodiny žiadne príznaky ochorenia , napriek tomu sa v súčasnosti nachádzame s celou rodinou v domácej izolácii a to aj s prihliadnutím na negatívne reakcie zo sociálnych sietí.

Snažím sa naďalej byť súčinný pri projekte pomoci Mesta Púchov a prostredníctvom telefonického dohovoru s vedením mesta je v mojej snahe pomôcť aj pri výrobe ďalších ochranných rúšok, ktoré potrebujú tí najzraniteľnejší z nás.