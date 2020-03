Prechody v nemocnici uzatvoria, ubúda ochranných prostriedkov

Považskobystrická nemocnica prijíma ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom.

16. mar 2020 o 16:48 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Považskobystrická nemocnica plánuje ďalšie opatrenie, aby zabránili šíreniu koronavírusu. Chce obmedziť pohyb po budove, kde sídli.

Objekt, v ktorom sídli nemocnica, má množstvo vchodov a tak vytvoriť nejakú červenú zónu, ktorá by bola odčlenená od ostatných, je takmer nemožné. Upozornil na to riaditeľ nemocnice Igor Steiner dnes na zasadnutí krízového štábu.

„Predstava je taká, že časť zdravotníckeho zariadenia má byť upravená tak, že budú oddelení infekční pacienti od neinfekčných. U nás je to riešiť veľmi ťažko, lebo my sme nemocnica, ktorá nemá technické usporiadanie v zmysle jedného vchodu, máme niekoľko desiatok vchodov, takže hľadáme alternatívy,“ priblížil Steiner.

Dodal, že situáciu budú riešiť. Pristúpia k opatreniam, ktoré zabezpečia, že sa nebude dať pohybovať z jedného vchodu do druhého, čiže ten, kto vojde do detskej polikliniky sa nedostane ďalej. Rovnako to bude v poliklinike dospelých či ostatných pavilónoch. „Tým zamedzíme presúvaniu ľudí a pacientov po celej nemocnici“, - uviedol Steiner.

Nemocnica prijala už skôr aj iné opatrenia

Obmedzilivšetku plánovanú činnosť, teda plánované operácie, jednodňovú zdravotnú starostlivosť, kontroly a takisto aj ambulancie, ktoré neposkytujú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Tie, ktorú ju poskytujú, sme obmedzili na činnosť v zmysle kontrol a nevyhnutných vecí.

Ochranných prostriedkov ubúda

V skladoch Považskobystrickej nemocnice bolo dostatok ochranných prostriedkov pre zamestnancov, avšak rýchlo sa míňajú. – „Mali sme ich dosť, bohužiaľ v priebehu uplynulého víkendu sa väčšina z nich minula, takže čakáme na ďalšie dodávky. Ak si distribútori splnia svoju povinnosť, v priebehu dnešného dňa by to malo byť opätovne naskladnené. Chcel by som týmto spôsobom vyzvať aj samotných zamestnancov nemocnice, aby sa chránili, no netreba to zneužívať, pretože tá spotreba je skôr na hranici nadspotreby ako v reálnej spotrebe,“ - skonštatoval riaditeľ. Taktiež podotkol, že personálu majú zatiaľ dostatok.

„Môže sa to však rýchlo zmeniť. V prípade, že by ochoreli, nebude môcť byť poskytnutá ani tá neodkladná zdravotná starostlivosť a mohlo by dochádzať k obmedzeniam. Verím, že sa tomu vyhneme,“ zdôraznil.