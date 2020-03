Platí stopka aj pre domové schôdze, pozor tiež na podvodníkov

Združenie pre lepšiu správu bytových domov vydalo informácie, ako sa správať v súvislosti s prevenciou. Určená je hlavne správcom bytových domov, predsedom spoločenstiev a vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

17. mar 2020 o 10:20 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. Vo vzťahu k správe bytových domov odporúča Združenie pre lepšiu správu bytových domov neorganizovať schôdze a zhromaždenia minimálne počas nasledujúcich 14 dní, teda do 24. marca a písomné hlasovania o konkrétnych otázkach odložiť na neskôr. „Z dôvodu vydania plošného zákazu zhromažďovania nebude možné neorganizovanie schôdzí považovať za porušovanie spotrebiteľských práv, a tak za túto „nečinnosť“ ani nebude možné udeľovať sankcie. Pokutu je možné uložiť len za porušenie nariadenej karantény,“ uvádza výkonná riaditeľka združenia Nina Sovič.

V súčasnosti je potrebné, aby sa každý občan, či už ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba zachoval zodpovedne vo vzťahu k ostatným obyvateľom, s ktorými prichádza do kontaktu. „Z tohto dôvodu sa nariadenie Ústredného krízového štábu SR vzťahuje aj na kancelárie a prevádzky správcov, ktorí sú povinní pre verejnosť zavrieť všetky svoje prevádzky a nevyhnutné požiadavky vlastníkov riešiť prostredníctvom emailovej komunikácie alebo telefonicky. Za neposkytnutie úradných hodín nemôže byť správca Slovenskou obchodnou inšpekciou v takejto situácií sankcionovaný,“ uvádza v tlačovej správe k ďalšiemu opatreniu.

Združenie upozorňuje aj na podvodníkov s falošnými testami na COVID-19. Aktuálna situácia totiž ponúka mnoho možností pre podvodníkov, ktorí chcú rôznymi praktikami neoprávnene získať finančné prostriedky alebo obhliadnuť ten ktorý byt. „Je potrebné upozorniť obyvateľov bytových domov, predovšetkým starších občanov, na tieto nekalé praktiky podvodníkov. Boli zaznamenané prípady, kedy sa podvodníci snažili dostať do bytov pod zámienkou vykonania testu obyvateľov na COVID19,“ uvádza v tlačovej správe Sovič. Dodáva, že testovanie obyvateľstva SR zatiaľ prebieha iba ak o to obyvateľ sám požiada a má pozitívnu cestovateľskú anamnézu a symptómy nákazy, prípadne ak s nakazeným prišiel do priameho kontaktu. „Je potrebné aby boli obyvatelia bytových domov obozretní a zamedzili takýmto osobám vstup do bytových domov, prípadne zavolali políciu,“ dodáva.