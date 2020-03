Prímestských autobusov bude v Trenčianskom kraji jazdiť menej

Od zajtra budú jazdiť prímestské linky tak ako cez víkendy. Niektoré spoje ale posilnia.

17. mar 2020 o 11:23 SITA

TRENČÍN. Len päť dní jazdili prímestské autobusy prevádzkované spoločnosťou SAD Trenčín, a. s. v prázdninovom režime. Od 18. marca ich bude na cestách ešte menej, pretože v pracovných dňoch budú jazdiť tak ako v sobotu s posilnením niektorých spojov. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová.

Už dnes ráno prešla z prázdninového na víkendový režim mestská hromadná doprava v Trenčíne.

Súvisiaci článok Mestské autobusy budú jazdiť inak, zrušené sú omše Čítajte





"Zmena dopravného režimu je jedným z ďalších preventívnych opatrení, ktoré by mali zabrániť šíreniu infekcie koronavírusu. V priebehu nasledujúcich 14 dní bude prímestská autobusová doprava fungovať v pracovných dňoch ako počas soboty, s tým, že niektoré spoje budú posilnené," uviedla Strelcová. Zároveň však upozornila, že diaľková linka z Trenčína do Banskej Bystrice premávať nebude.



V zmysle nariadenia vlády SR zostanú zatvorené všetky klientske centra SAD Trenčín, podľa Strelcovej si cestujúci majú možnosť kúpiť dopravnú kartu či doplniť kredit prostredníctvom e-shopu.

"Zároveň vyzývame všetkých cestujúcich, aby uprednostnili platbu cestovného mestskými a dopravnými kartami pred hotovosťou. Pri manipulácii s hotovosťou v autobusoch ich zároveň žiadame, aby v prípade platby hotovosťou, ak je to možné, si pripravili presnú čiastku a minimalizovali tak kontakt s vodičom," vyzvala Strelcová.

Súvisiaci článok O čom píšeme v novinách? Čítajte



V tejto súvislosti hovorkyňa SAD Trenčín zároveň žiada cestujúcich, aby nepoužívali na sedenie prvý rad sedadiel za vodičom.

"Prosíme cestujúcich, aby sa voči vodičom i voči sebe vzájomne správali ohľaduplne, zodpovedne a zároveň ostražito a s pokojom. Žiadame chorých s prejavmi nádchy a kašľa, aby nenastupovali do autobusov a chránili tak zdravie ostatných občanov a vodičov autobusov," dodala Strelcová.



Podľa jej slov vyhľadávače cestovných poriadkov v súčasnosti nezobrazujú reálny stav odchodov zo zastávok, a tak je v záujme cestujúcich skontrolovať si autobusové spojenie na webovej stránke www.sadtn.sk.