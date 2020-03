Chodník cez most je v hroznom stave. Oprava je zatiaľ v nedohľadne

Chodník počas rekonštrukcie cesty z eurofondov neurobia, ľudia mali pripomienky aj k prácam na hlavnej križovatke.

18. mar 2020 o 11:02 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Od konca augusta minulého roka pracujú stavbári na prvej etape rekonštrukcie cesty II/517 z Považskej Bystrice po obec Domaniža. Tá zahŕňa aj kompletnú opravu Orlovského mosta a úseku spomenutej cesty až po križovatku pri Tescu.

Okrem prác na moste robili stavbári v minulom roku aj na hlavnej križovatke pri pošte. Celé dielo má pre mesto veľký význam, ľudia ho preto pozorne sledujú.

Križovatku mohli urobiť inak

Matúšovi Frolovi sa nepozdáva, ako sa zmenila križovatka. „Mali použiť iný materiál, nie asfalt, a ostrovčeky urobiť celkovo inak. Všade naokolo je len betón a asfalt. Voda nemá kde odtekať. Je tu málo zelene,“ skonštatoval. Ani obrubníky nie sú podľa neho pekne urobené, zabudlo sa na vozičkárov. „Mohli odviesť lepšiu prácu. Robilo sa nanovo, ale starým systémom, ako kedysi,“ dodal. Opravu cesty hodnotí Tomáš Ondraský pozitívne, k ostrovčekom má výhrady. „Dalo sa urobiť viac, mohlo to byť lepšia. S vodou by sa malo šetriť, treba ju zadržať v krajine. Možno sa urobilo to, čo je lacnejšie.“