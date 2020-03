Miera triedenia určí cenu odpadu

V Považskej Bystrici postupne zvyšujú percento separácie odpadu. Stále je to málo.

19. mar 2020 o 7:25 Peter Hudák

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Mesto za rok uloží na skládku takmer 15-tisíc ton odpadu. V rokoch 2017 a 2018 bola miera separácie necelých 28 percent. V minulom roku to už bolo takmer 33 percent.

„V roku 2018 radnica za uloženie odpadu na skládku platila približne 75-tisíc eur, tento rok by to malo byť okolo 195-tisíc. Pokiaľ v tomto roku nezvýšime separáciu nad 40 percent, poplatok za uloženie odpadu nám budúci rok stúpne na 22 eur, čo predstavuje o 135-tisíc eur vyššie výdavky,“ informovala referentka odpadového hospodárstva MsÚ Daniela Sovíková.

V meste a jeho častiach vybudovali za posledné štyri roky 236 stojísk, v ktorých je umiestnených 1 192 nádob na separovaný zber. Obyvateľom v rodinných domoch rozdali takmer tri tisícky kompostérov.

„V roku 2018 sme mali poplatok 5 eur za tonu odpadu, v roku 2019 to bolo 10 eur. Keďže sa nám miera separácie zvýšila, budeme v roku 2020 platiť za tonu odpadu 13 eur, no v roku 2021 to bude už 22 eur. Ak dokážeme separovať nad hranicu 40 percent, platili by sme za tonu od budúceho roku 18 eur,“ skonštatovala Sovíková.