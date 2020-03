Púchovský Continental prerušuje prevádzku

Jeden z najväčších zamestnávateľov na Považí, spoločnosť Continental, pristupuje od dnešného dňa ku krátkemu prerušeniu prevádzky.

19. mar 2020 o 8:28 SITA

PÚCHOV. Jeden z najväčších zamestnávateľov na Považí, spoločnosť Continental, pristupuje od dnešného dňa ku krátkemu prerušeniu prevádzky. O rozhodnutí spoločnosti informovala púchovská primátorka Katarína Heneková na oficiálnom facebookovom profile mesta Púchov. Po štvordňovej pauze v závode na výrobu osobných pneumatík by mala byť zastavená výroba, už aj vrátane závodu na výrobu nákladných pneumatík, od 26. marca do 5. apríla.

Oficiálnym dôvodom na prerušenie prevádzky nie je aktuálna epidemiologická situácia, ale podľa primátorky Henekovej pokles objednávok.

"Na základe telefonátu s konateľmi spoločnosti Continental vám oznamujem, že z dôvodu poklesu objednávok bude prerušená výroba v závode osobné pneumatiky, a to od 19. marca do 22. marca. Výroba bude opäť spustená v pondelok 23. marca," uviedla vo svojom vyhlásení Heneková.

Podľa jej slov bude závod na výrobu nákladných pneumatík pokračovať v prevádzke bez prerušenia až do 25. marca. "Následne bude od štvrtka 26. marca výroba oboch závodov prerušená. Zatiaľ do nedele 5. apríla 2020," doplnila púchovská primátorka.

Podľa tlačovej hovorkyne Kataríny Pavlisovej robia v spoločnosti Continental Púchov všetko pre ochranu zdravia svojich zamestnancov. "Napriek mnohým prijatým opatreniam na minimalizovanie rizika šírenia pandémie globálne trhy reagujú poklesom požiadaviek na naše výrobky. Tento fakt spolu s našou zodpovednosťou za ochranu zdravia našich zamestnancov a ich rodín nás vedie k rozhodnutiu o zastavení výroby v závode Osobné pneumatiky, a to od 19. do 22. marca vrátane," priblížila rozhodnutie firmy Pavlisová.



Ako ďalej doplnila, následne bude výroba v tomto závode prerušená od 26. marca do 5. apríla. "Závod Nákladné pneumatiky prerušuje svoju výrobu na obdobie 27. marca – 13. apríla vrátane. Uvedomujeme si závažnosť prijatého rozhodnutia, ale za súčasnej situácie je to to najzodpovednejšie, čo môžeme pre našich zamestnancov a spoločnosť urobiť," dodala Pavlisová.



Spoločnosť Continental vyrába v Púchove pneumatiky pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy a dopravné pásy. Okrem výroby sa Continental v Púchove venuje výskumno-vývojovým aktivitám v modernom Technologickom centre. V súčasnosti spoločnosť Continental v Púchove zamestnáva 4 950 zamestnancov.