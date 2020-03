Pošta obmedzila služby

Do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne či Tiposu.

19. mar 2020 o 9:21 Peter Hudák, (PH)

POVAŽIE. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty (SP) Eva Rovenská, SP pristupuje k pozastaveniu komerčných služieb, ktoré sprostredkováva na svojich pobočkách.

„Od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v Post Shopoch,“ uvádza hovorkyňa

Slovenská pošta vyzvala svojich zákazníkov o pozastavenie objednávok distribúcie letákov. K dnešnému dňu je podaj a distribúcia letákov plošne zastavená. Pracovníci Slovenskej pošty až do odvolania nebudú prijímať objednávky distribúcie letákov a zároveň ich nebudú ani doručovať.

„Zapísaným zásielkam uloženým na pobočkách pôšt, ku ktorým patria doporučené zásielky, úradné zásielky a poistené listy, predlžujeme odbernú lehotu?ô uvádza hovorkyňa

Odberná lehota všetkých spomínaných typov zásielok je predĺžená až o 14 dní.

Pobočky pôšt musia byť podľa rozhodnutia Vlády SR z 16.3.2020 v čase núdzového stavu otvorené.

Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do rizikových oblastí Talianska. Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, nakoľko letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca 2020. K Číne a Taliansku pribudlo v týchto dňoch aj Mongolsko Kuvajt, Džibutsko a Líbia, do ktorých nie je možné zásielky doručiť. Preto Slovenská pošta od dnešného dňa neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do týchto krajín.

Slovenská pošta tiež informuje, že pristúpila k dočasnému obmedzeniu prevádzky na svojich colno-deklaračných oddeleniach. Hodiny pre verejnosť sú do 27. 3. 2020 zrušené.

"Slovenská pošta preclí Vašu zásielku aj bez Vašej fyzickej prítomnosti, stačí, aby ste v stanovenej lehote predložili poštou alebo mailom požadované doklady. Po ukončení colného konania a prepustení zásielky Vám bude zásielka doručená," uvádza pošta na svojom webovom sídle.