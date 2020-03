Futbal mi vracia, čo som mu dal

Jozef Jurena sa už viac ako štyridsať rokov venuje najmä mládeži.

19. mar 2020 o 11:19 Jozef Šprocha

Člen Komisie mládeže ZsFZ Jozef Jurena sa už viac ako štyridsať rokov venuje najmä mládeži.

Bol futbal Vaším osudom od malička?

Som rodák z Tunežíc, s futbalom som začínal v Košeci ako žiak a dorastenec. Ako študent som hrával v Nižnej 2. ligu východ a po vojenskej službe som sa vrátil do Košece, kde moja kariéra pokračovala v tíme mužov. Hrával som na pravom krídle, najväčším úspechom bol postup do vtedajšej I. A triedy, čo bola krajská súťaž. Bohužiaľ, kvôli zraneniu som toho veľa neodohrala ako 27-ročný som zavesil kopačky na klinec.

Ako ste sa dostali k mládeži?

Keď som nemohol aktívne hrať futbal, založil som v Košeckom Podhradí žiacke družstvo. Bolo to dávno, nedávno uplynulo štyridsať rokov. Bol som tréner, neskôr som ich viedol v doraste a nakoniec sa mi ušlo kormidlo aj pri mužoch. Po určitých nezhodách ma osud zaviala do Košece, kde som s futbalom, začínal a opäť som sa venoval žiakom.

Pripomeňte si

Pripomeňte si Futbal v Košeckom Podhradí oslavoval šesťdesiatku + FOTO Čítajte

Kde ste získali trénerskú kvalifikáciu?

Skúsenosti som získaval od Janka Bukového, ktorý bol ešte donedávna predsedom trénersko metodickej komisie ObFZ Považská Bystrica.

Aké bolo Vaše trénerské krédo?

Začnem od trénerov. Každý tréner by si mal na začiatku svojej kariéry vyskúšať prácu s najmenšími. Viacerí by najradšej vhupli hneď k mužom, ale nie vždy je to správne. Mládež je materiál, s ktorým sa dá pracovať, tvarovať podľa vlastných predstáv. Vždy ma bavilo, keď moji zverenci robili pokroky. Na začiatku sa na mňa dívali cez prsty, veď Jurena len kričí. Bolo to tak, že som zvýšil hlas, ale po roku som už nekričal, lebo zverenci sa naučili to, čo som ich naučiť chcel. Postupne zistili, že nemôžu robiť čo sa im zachce, ale majú povinnosti. Ak sa mal hráč po strate lopty vracať naspäť, tak sa vracal, lebo bol tak naučený. Nie je problém niečo deti naučiť, ale problém je odučiť ich od zlých návykov. To sú velikánske problémy a odstraňovanie trvá niekedy veľmi dlho. Pri deťoch musí byť tréner psychológom. Keď prehrajú, plačú, vtedy je dôležité dokázať ich presvedčiť, aby to zahodili za hlavu a tešili sa na nový zápas. Pre nich futbalový život ešte len začína, tak im ho netreba kaziť.

Z trénera ste sa stali funkcionárom. Prečo?

Práca s mládežou ma odjakživa priťahovala, a keď ma oslovil dnes už nebohý Milan Košík s ponukou, aby som išiel pracovať do komisie mládeže, neodmietol som. Trvá to ž štyridsať rokov. Viac ako tridsať rokov som bol predsedom mládežníckej komisie ObFZ, určitý čas som bol aj predsedom komisie mládež ZsFZ a v tejto komisii ako člen pôsobím dodnes. Pôsobil som aj v súťažiach dospelých ako delegát až po 3. ligu, či mi vyplývalo z funkcie krajského predsedu.

Neľutujete čas, ktorý ste do mládežníckeho futbalu investoval?

Absolútne nie, čo som dal kedysi futbalu ja, dnes mi to futbal plným priehrštím vracia. Môže byť niečo krajšie, keď na rôznych turnajoch príde za Vami dvadsať tridsať chlapcov, ktorých som niekedy viedol, objímu Vás a podajú ruky. Je to pocit na nezaplatenie.

Čo Vám dala práca v oblastnom zväze?

Ťažké chvíle som zažil v komisii mládeže, kde chcelo pracovať veľa ľudí. No takmer každý mal záujem robiť len pre svoj klub. Veľmi ťažko ich bolo naučiť, aby boli spravodliví voči všetkým klubom, nie aby zvýhodňovali iba svoj klub. Boli sme predsa jeden oblastný zväz. Aj keď som trénoval v Košeci, nikdy som nežiadal výhodu pre náš klub. Čo malo platiť, muselo platiť pre všetkých. Ak bolo treba a kluby sa medzi sebou dohodli, vedeli sme vždy vyjsť v ústrety.

V minulosti bolo veľa ľudí, ktorí sa pre futbal obetovali, čo dnes už tak neplatí.

Je to pravda, ľudí zapálených pre futbal, ktorí trávili hodiny a hodiny na ihriskách väčšinou zadarmo postupne ubúda. Je pravda, že každý je nahraditeľný, ale treba si ľudí, ktorí odovzdali veľa času a energie, vážiť. Zaslúžia si poďakovanie, aj keď len malým článkom a nie podrážanie nôh.

Mladých futbalistov už nie je toľko ako kedysi. Prečo?

Kedysi bol oveľa väčší záujem a nebolo veľa iných vecí, ktoré by deti rozptyľovali. Dnes majú mobily, počítače, rôzne hry a chýba aj chuť. Keď som trénoval, mávali sme aj dvadsaťpäť mládežníkov v tíme, dnes je klub rád, ak nazbiera dvanásť trinásť chlapcov. Potom sa stáva, že na zápas nastúpi desať hráčov a niekedy sú radi, ak vôbec zápas odohrajú. Deti by mali oveľa viac času tráviť na ihriskách, boli by zdravšie a odolnejšie.

Máte prehľad o všetkých ObFZ v kraji. Sú tam veľké rozdiely?

Ak chce niekto vidieť, ako sa robí špičkovo s mládežou, nech si zájde do Dunajskej Stredy. Ak inde sa nájdu kluby s kvalitnými akadémiami no sú aj také, kde práca s mládežou pokrivkáva. Niekedy je však aj problém v malom záujme. Treba hľadať rôzne východiská. Žiaci by mohli hrať od šestnástky po šestnástku na menšom ihrisku aj s menším počtom. Nepozerať na výsledky, ale na to, aby deti hrali, boli v kontakte s loptou a naučili sa ju čo najlepšie ovládať.

V poslednom období zažívajú veľký boom súťaže prípraviek.

Myslím si , že nie je správne, ak je prípravka považovaná za mládežnícke mužstvo, ktoré klub vytvorí, aby splnil podmienky účasti v súťaži dospelých. Stačí sa pozrieť, koľko klubov má prípravku a sledovať, ako vývoj pokračuje. Polovica detí končí v desiatich rokoch, pretože v ich klube nie je žiacke družstvo a rodičia nemajú čas ani prostriedky voziť ich do iného klubu, kde žiakov majú. Bojoval som proti tomu, no kluby si to presadili. Je to však cesta k zániku.

Spomenuli ste, že futbal Vám veľa vrátil.

Pred Vianocami sme sa s Výberom ZsFZ zúčastnili na medzinárodnom turnaji v Bruntáli. Deň predtým mali funkcionári, tréneri a vedúci spoločné posedenie, ale ja som ostal s deťmi na ubytovni. Namiesto hrania sa s telefónmi sme si nacvičili pesničku s tancom a dohodli sa, že ak turnaj vyhráme, nacvičené číslo predvedieme všetkým. Vo finále sme vyhrali 1:0 a chlapci na parkovisku zaspievali a zatancovali, pričom im všetci nadšene tlieskali. To je len jeden z momentov, nezabudnuteľný zážitok, pre ktorý sa mládežníckemu futbalu venujem.

Pôsobili ste pri viacerých výberoch. Ktorí so zverencov to dotiahli najďalej?

László Bénes, Nikolas Špalek, Adam Morong sú dôkazom, že cesta z regiónov do akadémií je správna, aj keď nie vždy jednoduchá. Je to aj vizitka trénera, ktorý hráča vychoval, no ak mu zoberú troch hráčov, s ktorými bojoval o popredné miesta a naraz hrá v dolnej polovici tabuľky, čo je pre niektorých demotivujúce.

Okrem futbalu máte aj nevšedného koníčka.

Dlhé roky sú mojou záľubou a relaxom včely. Šťastný je ten, čo robí, čo ho baví a nerobí to, čo ho nebaví. To je môj prípad. Som po operácii srdca, tak sa venujem tomuto koníčku. Cítim sa tam výborne, dokázal by som o včielkach rozprávať celé rodiny. Včely vycítia, v akej som nálade. Ak som nervózny, poznám to na ich a preto radšej na polhodinku odídem, upokojím sa a idem k nim, Včely si robia svoju prácu a mňa nevnímajú, sú pokojné.

Včely sú radosť aj starosť.

Radosť mi robia už len tým, že existujú, pretože bez včiel by za niekoľko rokov skončil život. Stáčam med, ktorý si obľúbila nielen moja rodina, ale aj známi a manželka vyrába aj sviečky O včielky sa treba aj starať a dávať pozor. Stalo sa mi, že roj vyletel na strom, tak som hop pozbieral a dal naspäť do úľa. O chvíľu neverím vlastným očiam, lebo roj bol znova na tom istom mieste. Prídem bližšie a zistil som, že kráľovnú som tam, zabudol. Medvede mi našťastie dávajú pokoj a úle nenavštevujú. O tom väčšiu škodu mi kedysi urobili družstevníci, keď balíkovali seno. Veľký bal sa skotúľal a pováľal mi a zničil niekoľko úľov.