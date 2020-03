Z Dubnice začali miznúť prvé bilbordy

Mesto sa pred rokom pustilo do boja proti reklamnému smogu. Je to beh na dlhú trať.

20. mar 2020 o 7:52 (R)

DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto ešte minulý rok vyhlásilo boj proti reklamnému smogu. Prvé čierne pútače už zmizli a pracuje sa na ďalších.

Dlhá cesta k výsledku

Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková, do auditu reklamných pútačov sa Stavebný úrad v Dubnici nad Váhom pustil v lokalite hlavného mestského koridoru, ktorým je štátna cesta I/61. V tejto lokalite monitoring prebiehal celkovo v troch etapách.

Popri hlavnej ceste napočítali pozdĺž tejto komunikácie mesto 111 reklamných pútačov. Z tohto počtu bolo len 12 bilbordov umiestnených legálne.

„Po tom, čo sa nám podarilo zmapovať celkový počet týchto pútačov pozdĺž hlavnej cesty, začal sa dlhý maratón zisťovania vlastníckych vzťahov, existencie príslušných povolení, oslovovania majiteľov, kompetentných osôb a adresovania výziev na odstránenie nelegálne umiestnenej reklamy,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Milan Blaško.

Prvé úspechy

Na výzvy mesta už začali reagovať prví vlastníci čiernych reklám a z okolia hlavnej cesty odstránili 16 bilbordov.

„Viacero pútačov bolo odstránených z okrajových častí mesta, tri veľké bilbordy zmizli spred OD Tesco a dva bilbordy tiež väčších rozmerov už nenájdete pri svetelnej križovatke v strede mesta. Mnohí prevádzkovatelia bilbordov mali do 29. februára 2020 pouzatvárané zmluvy v súvislosti s politickou reklamou. Keďže termín volieb už uplynul, máme v pláne pracovné stretnutie, na ktorom vyhodnotíme úspešnosť našich výziev na odstraňovanie reklám. Tam, kde majiteľ na našu výzvu nereagoval a bilbord neodstránil, prípadne ani po viacerých apeloch z našej strany nekomunikuje, pristúpime už k reštrikciám formou priestupkového konania,“ povedal vedúci stavebného oddelenia. Posledným krokom bude, že sa do odstraňovania bilbordu pustí samo mesto.

„Náklady na odstránenie budeme následne vymáhať od vlastníka pútača, resp. pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Likvidácia bilbordov v zmysle zákona a legislatívnych postupov je síce zdĺhavá a mravčia práca, no účinná,“ dodal k téme.

Situácia po odstránení

Cieľom vedenia mesta je odstrániť nekoncepčne umiestňovanú reklamu, ktorá narúša celkový vizuálny dojem.

„Našim cieľom je presunúť sa po vyriešení situácie pri hlavnej ceste aj k ostatným mestským koridorom, ktoré sú tiež poznačené týmto fenoménom, hoci menej výrazne. Zároveň využijeme proces tvorby územného plánu na to, aby sme si zadefinovali striktné pravidlá na umiestňovanie reklamných zariadení na území Dubnice,“ komentoval tému primátor mesta Peter Wolf.

Mesto má v pláne v budúcnosti pracovať s jednotným dizajnmanuálom, ktorý definuje štandardy, rozmery i povolený rozsah umiestňovania.