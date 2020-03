Bulldog je novým kráľom v malom futbale + FOTO

V Považskej Bystrici sa dohral ďalší ročník Mestskej ligy.

21. mar 2020 o 8:36 Jozef Šprocha

POVAŽSKÁ BYSTRICA V prvú marcovú nedeľu sa dohral ďalší ročník Mestskej ligy malého futbalu v Považskej Bystrici. Pred posledným zápasom súťaže bol na čele obhajca Bunker Švehlo team, no FC Bulldog výhrou 7:5 nad Pirátmi prepísal klubovú históriu. Hovoríme s kapitánom Františkom Brezničanom.

Prvýkrát ste sa tešili z titulu. Aká bola cesta k najvyššej priečke?

Bulldog má dlhoročnú tradíciu, no k výraznej obnove došlo pred piatimi rokmi. Dali sme sa dohromady, vyhrali sme druhú ligu a po postupe do prvej lige to bolo najprv šieste miesto. V rokoch 2018 a 2019 nám patrila bronzová priečka za Bunkrom a Norkami, no v ročníku 2019 /2020 sme úspešne dokončili stúpajúcu výsledkovú krivku a dosiahli na vrchol.

Pripomeňte si

Pripomeňte si Seoyon oplatil Rossoneri vlaňajšiu prehru + FOTO Čítajte

Kým väčšina družstiev má na súpiske desať-pätnásť hráčov, Vy ste ich mali dvadsaťštyri.

V minulosti sa nám stalo, že viacerí hráči pre kolíziu s veľkým futbalom nemohli nastúpiť, hrali starší hráči a prejavilo sa to na výsledkoch. Teraz je káder široký, nie je problém vybrať optimálnu zostavu.

V klube sa môžete pochváliť málo vídanou raritou.

Hovorí sa, že vek je iba číslo a to platí o viacerých hráčov. Tréner Miroslav Folučka, ktorý stále hráva, sa blíži k päťdesiatke, ja už tiež všeličo pamätám. Ďalší traja – Peter Kvaššay, Peter Socha a Marián Pišoja majú dávno po štyridsiatke, ale spolu s nimi nastupujú aj ich synovia. Aj preto je v našom tíme takmer rodinná atmosféra.

Neprekáža hráčom, že pri tak širokom kádri sa nedostanú na zápasovú súpisku?

Ako som spomenul, u nás je rodinná atmosféra, ťaháme za jeden povraz a tešíme sa so spoločných úspechov. Tí, č boli nespokojní, už nechodia, ostatní fungujeme.

Viacero hráčov je mimo Považskej Bystrici, či dokonca okresu. Ako ste ich presvedčili?

Dlhé roky som hrával za Púchov, mám veľa kamarátov hráčov z rôznych súťaží. Preto v našom tíme sú aj hráči z Púchova, Lednice, Ladiec či dokonca od Prievidze. Sme partia, nezáleží, kto je odkiaľ.

V súťaži ste z 54 možných bodov získali 46. Mohlo to byť ešte lepšie?

Vždy môže byť lepšie. Prvú polovicu súťaže sme vyhrali bez straty bodu. Potom prišli dve tesné prehry. S Norkami sme chcel v závere rozhodnúť za stavu 3:3, no súper nám z brejku dal sekundu pred koncom víťazný gól. Proti Dream teamu nám nevyšiel úvod, prehrávali sme 1:6 a súper vyhral tesne 8:7. S Bunkrom, ktorý bol najväčším protikandidátom v súboji o titul, nám stačila remízu. Zápas bol ťažký, ako vždy, skončil 2:2, čo viac vyhovovalo nám.

Posledný zápas súťaže s Pirátmi ste museli vyhrať. Bolo to náročné?

Bunker, ktorý hral pred nami, vyhral a my sme potrebovali bodovať, pretože pri rovnosti bodov sme mali lepšie vzájomné zápasy. Nič sme nepodcenili, do polčasu sme viedli 5:1 a po výhre 7:5 nás čakalo preberanie trofeje.

Ako hodnotíte svojich najväčších rivalov?

Z elitnej päťky sme mali pozitívnu bilanciu s každým súperom. Dream team mal mladých hráčov, ktorí tvorili dobrú partiu a boli príjemným prekvapením. Bronz si zaslúžili. Norkám nevyšiel úvod, potom sa chytili a doťahovali sa na prvú štvorku. Young boys dlho mútili vodu v popredí, postrácali body v závere a skončili štvrtí. Bunker výborne finišoval, no chýbalo mu víťazstvo v spomínanom zápase proti nám. Ak by duel neskončil remízou, mali by sme o bod menej.

Mestská liga bude mať polročnú prestávku. Čo by sa dalo pri jej organizácii zlepšiť?

Neuškodila by väčšia propagácia, oživením by boli nové tímy, ktoré treba prilákať. Počul som už aj o názoroch hrať play off, no to by bol asi problém, pretože počas víkendov sa hrá veľký futbal a v týždni je väčšina hráčov v práci. Uvidíme, je to otázka pre kompetentných.

Bolo by prínosom založenie mládežníckej súťaže?

Nie je to zlá myšlienka, závisí, ako s ak tomu postavia školy. Myslím, že zo začiatku by sa mohli usporiadať aspoň školské turnaje a potom sa uvidí.

Čo Vás najbližšie čaká?

Radi by sme sa prihlásili na finálový turnaj majstrovstiev Slovenska, ktorý bol pred dvoma rokmi v Považskej Bystrici. Veríme, že sa nájdu prostriedky, aby sme sa mohli zúčastniť.

Káder FC Bulldog: Tomáš Kostelanský, Erik Filípek, Jozef Letko, Kristián Strelčík – Miroslav Folučka, Peter Kvaššay, Marek Kvaššay, Jozef Čampiš, Martin Štrbák, Peter Gardian, František Brezničan, Roman Jeleník, Adam Gáborík, Marián Pišoja st., Marián Pišoja ml., Miroslav Belušík, Jaroslav Mokrička, Peter Socha st., Peter Socha ml., Lukáš Bezák, Boris Bulík, Matej Vápeník, Patrik Štrbák.

Predseda komisie športu v Považskej Bystrici Peter Zvak: Pred pätnástimi rokmi som bol pri zrode Bulldogu. Za ten čas sa v malom futbale v Považskej Bystrici veľa zmenilo. Čo nielen mňa neteší, je menší záujem. Teraz sme mali jednu ligu s desiatimi družstvami, no boli aj ročníky s dvoma ligami a takmer dvojnásobným počtom tímov. Podobný problém má aj hokejbal. Pri odovzdávaní cien vznikla myšlienka zakončiť súťaž nadstavbou vo forme play off. Verím, že na komisii možnosť o zmene systému súťaže otvoríme. Radi by sme privítali na zápasoch oveľa viac fanúšikov, budeme rozmýšľať nad spestrením, pritiahneme sponzorov. Ako som spomenul, podobný problém má aj hokejbal. Chceme to riešiť, treba chodiť do škôl, robiť nábory a motivovať detí a vyhnať ich z domu na športoviská. Podľa záujmu by sa v budúcnosti mohlo začať turnajmi v telocvičniach. Bude to chcieť pevný systém, pravidlá, termíny, len tak sa pohneme ďalej a nebudeme sa musieť spoliehať na to, že tu budú hrávať väčšinou hráči mimo mesta.