Urobili opatrenia, ak vám končí platnosť parkovacej karty

Mestské športové kluby pozastavili predaj parkovacích kariet. Urobili však opatrenia, aby nedostali ľudia pokuty.

21. mar 2020 o 11:29 RPB

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19 sa dotkli aj fungovania Mestských športových klubov v Považskej Bystrici. Okrem zatvorenej plavárne a zimného štadióna bol vo štvrtok 12. marca pozastavený aj predaj parkovacích kariet.

Majitelia kariet, ktorým končí platnosť, sa však nemusia obávať. Radnica ich platnosť automaticky predĺžila. Vodiči sa tak nemusia obávať, že za parkovanie s takouto kartou budú pokutovaní. Dôležité je, aby bola karta umiestnená na viditeľnom mieste za čelným sklom.

Karty budú aktívne až do odvolania mimoriadneho stavu, ktorý vyhlásila Vláda Slovenskej republiky. – „Predaj parkovacích preukazov je zatvorený do 31. marca. Do tohto dátumu sa automaticky predlžujú aj preukazy platné do 12. marca,“ - informovali nás v MŠK.

Parkovacia karta slúži Považskobystričanom na dočasné parkovanie motorových vozidiel na desiatke parkovacích plôch v centre mesta. Predaj kariet podľa platného cenníka služieb zabezpečujú Mestské športové kluby, ktoré sídlia v priestoroch športovej haly.

