Po vodu jazdili osem kilometrov, teraz majú cisternu pod oknami

Obyvateľom okrajovej časti Púchova pristavili cisternu s pitnou vodou.

24. mar 2020 o 8:00 Peter Hudák

PÚCHOV. Mesto pre okrajové skupiny obyvateľov, ktorí nemajú vlastný vodovod, pristavilo cisternu s pitnou vodou. Pomôže tak ľuďom z bytovky na Kolonke, ktorí sú pre nedoplatky odstavení od verejného vodovodu.

Pristavia ju podľa potreby

Cisternu pristavili priamo pri bytovke v strede týždňa okolo poludnia na jeden a pol hodiny.

„V spolupráci s Považskou vodárenskou spoločnosťou bola pripravená cisterna s obsahom jedného metra kubického pitnej vody, ktorú sme po vyčerpaní doplnili ďalšou. Občania tejto skupiny si mali možnosť vodu nabrať do zásoby, do bandasiek,“ uviedla hovorkyňa mesta Laura Krošláková.

Dodala, že o ďalšej dodávke pitnej vody bude radnica na základe vývoja súčasnej situácie včas informovať. Jedna dodávka plnej cisterny vrátane dovozu stojí mesto 54 eur.

Cisterna pred vchodom

Cisterna pristavená priamo pri bytovke je pre tunajšie rodiny vítanou pomocou.

„Sme radi, nemusí tatko jazdiť po vodu, keď príde unavený z roboty. Keby nebola táto situácia, tak by sme tu vodu nemali,“ povedal Marcel Baláž.

Doposiaľ si po pitnú vodu jazdili dva-tri razy do týždňa autom na verejne prístupný prameň na Káčerovskej. Ten je vzdialený približne osem kilometrov od Kolonky medzi miestnymi časťami Ihrište a Hoština. „Po vodu na pranie, umývanie a na splachovanie záchoda chodíme na potok,“ povedal Baláž.

Dodal, že jeho päťčlenná rodina denne minie minimálne 15 litrov vody. Berie si vodu do plastových kanistrov.

Jozef Baláž jazdí po vodu tiež. Dva razy do týždňa dovezie 160 litrov v bandaskách. „Ten vírus je problém. Zháňame si rúška a dezinfekciu po známostiach. Dom síce vyzerá špinavý, ale nikto, ani ten najposlednejší z nás nemá doma špinavo. Nákazy by sa nebál len hlupák,“ povedal. Dodal, že keď sa situácia s vírusom skončí, čaká tunajších ľudí zmena.

Bytovku idú rekonštruovať a tí, ktorí nemajú byty odkúpené, sa budú musieť vysťahovať do unimobuniek.