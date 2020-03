Bez kontroly vás dnu nepustia, ochrániť chcú zdravotníkov

Na vstupe do župných nemocníc na musíte podrobiť kontrole.

24. mar 2020 o 8:00 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. V nemocniciach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zaviedli pre všetky tri župné zariadenia takzvaný zdravotnícky filter. Opatrenie má pomôcť ochrániť zdravotnícky personál, ktorý bude v najbližších dňoch veľmi potrebný.

Rozhodol prípad z Bojníc

Pre spustenie zdravotníckych filtrov sa podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku rozhodli aj pre udalosti v bojnickej nemocnici. „V karanténe tu muselo totiž zostať niekoľko zdravotníckych pracovníkov. Pani, ktorá navštevovala nemocnicu viackrát po sebe a chodila po rôznych častiach, totiž zatajila, že sa stretla so svojou dcérou. Tá pracovala v Rakúsku. Nakazený tak mohol byť aj zdravotnícky personál,“ vysvetlil Baška.

Dodal, že ide o ľudí, ktorých bude v najbližších dňoch určite celé Slovensko najviac potrebovať. „Podľa toho, ako sa vyvíja situácia s koronavírusom, práve tieto týždne budeme môcť očakávať väčší nápor na nemocnice,“ zdôraznil.

Význam filtrov a umiestnenie

Filter začal fungovať od minulého týždňa vo všetkých župných nemocniciach, v Považskej Bystrici, Bojniciach aj na Myjave. Jaroslav Baška si uvedomuje, že je to určitá prekážka pre ľudí, ktorí navštevujú nemocnice, verí však, že všetci pochopia, aká je ochrana zdravotníckeho personálu dôležitá.

„V priebehu dvadsaťštyri- hodinového fungovania bol len na tomto mieste v považskobystrickej nemocnici, kde momentálne sme, jeden pacient vrátený z dôvodu karantény rodinného príslušníka. V Považskej Bystrici sú pritom dva vstupy do nemocnice, kde je zriadený filter,“ uviedol Baška pri kontrole opatrení.

V myjavskej a považskobystrickej nemocnici sú filtre vnútri v budovách zdravotníckych zariadení, lebo majú vstupné priestory. V Bojniciach zriadili špeciálny stan, ktorý zapožičali z Okresného úradu v Prievidzi, z civilnej ochrany.

Priebeh kontroly

Riaditeľ považskobystrickej nemocnice Igor Steiner vysvetlil, že na vstupe musí prejsť kontrolou každý jeden človek, ktorý ide do nemocnice. „Zastaví ho služba. Vypísať musí čestné prehlásenie. Kontrola sa pýta, či má kontakt s pacientom, ktorý bol podozrivý alebo pozitívny na koronavírus, prípadne či má cestovateľskú anamnézu alebo bol v kontakte s osobou či osobami, ktoré boli mimo Slovenskej republiky,“ opísal Steiner.

Pokiaľ sú všetky odpovede záporné, návštevník nemocnice má rúško alebo inú ochranu tváre, odmerajú mu ešte teplotou a až potom ho vpustia dnu. Ak by medzitým odišiel a zase sa vrátil, musí toto absolvovať znovu.

Personálne obsadenie a výzva

Momentálne problémy s obsadením služieb v považskobystrickej nemocnici nemajú. Niektoré prevádzky v nemocnici sú totiž pre mimoriadne patrenia uzavreté. „Požiadali sme ich zamestnancov, aby vypomohli. Veľmi ochotne a zodpovedne sa ujali tejto práce,“ informoval Steiner.

Už teraz však rokujú s niektorými dobrovoľníckymi organizáciami. Steiner predpokladá, že neskôr môžu mať personálny problém. Podobná situácia bude s veľkou pravdepodobnosťou aj v iných nemocniciach.

„Chcem požiadať mladých študentov medicíny z regiónu, rôzne dobrovoľnícke organizácie, ak by chceli pomôcť pri fungovaní filtrov, aby sa prihlásili,“ vyzval krajský župan Baška.

Nahlásiť by sa mali na sekretariáte riaditeľstiev, osobne alebo telefonicky. Dohodol by sa tak operatívne konkrétny termín aj zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre dobrovoľníkov.

Reakcie

Ľudia pri vstupe do považskobystrickej nemocnice nemali k filtrom výhrady, dokonca ich ocenili.

„Ja sám sa takto budem cítiť určite bezpečnejšie,“ povedal pán Peter, ktorý prišiel na povinné očkovanie.

Služba hodnotila priebeh kontrol ako pokojný.

„Dnes sme tu od šiestej ráno do štvrtej popoludní. Ide to bez problémov,“ povedala Jozefína Macháčová, ktorá bola v takejto službe prvýkrát. Keď nastala takáto situácia, je podľa nej jasné, že každý zdravotník, ktorý môže, sa prihlási a ide do služby. Určité obavy panujú. Má totiž dve deti, devätnásťročnú dcéru a dvanásťročného syna.

„V ohrození je však veľa ľudí, ktorí musia chodiť do práce. Už včera boli kolegyne v službe. Treba robiť opatrenia,“ skonštatovala Jozefína Macháčová.

