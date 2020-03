Obce čelili náporu turistov, urobili opatrenia. Objavil sa aj zákaz vstupu

Niaktorí starostavia obcí mali obavy z pohybu veľkého množstva ľudí bez rúšok.

25. mar 2020 o 7:10 Bernadetta Pitoňáková

Z obáv pred šírením nákazy sa objavil aj takýto zákaz na vstup do obce. (Zdroj: Bernadetta Pitońáková)

POVAŽIE. Kultúrne podujatia sú zrušené, obchodné centrá, plavárne, kiná, športoviská, wellness zatvorené. Ľudia, ktorí pre opatrenia spojené so šírením koronavírusu zostali doma, teraz vo veľkom vyrážajú do prírody.

Niektoré obce však urobili opatrenia, aby zabránili pohybu veľkého množstva návštevníkov. Majú obavy, aby sa nenakazilo ich obyvateľstvo, keďže ide prevažne o starších ľudí.

Upozornenie

Problémy s pohybom väčších skupín ľudí, ktorí sa vybrali za turistikou, mali aj v Podskalí. Lákadlom je vychýrený skalný útvar Podskalský Roháč.

„Pohybovali sa po dedine od deviatej ráno až do večera. Nestotožňujem sa v súčasnej situácii s pohybom takého veľkého počtu ľudí po dedine. Veľa našich obyvateľov už má vysoký vek a obávam sa, aby sa tu nerozšíril nebezpečný vírus. Mohlo by to mať fatálne následky,“ hovorí starostka Podskalia Zuzana Dočekalová.

V opatrení, ktoré prijali, vyzýva obec turistov a návštevníkov Podskalského Roháča, aby počas platnosti tohto opatrenia nenavštevovali územie obce Podskalie, neohrozovali zdravie občanov ani svoje.

Zákaz vstupu do obce

Obľúbenou lokalitou na návštevy turistov z Považskej Bystrice a okolia je už tradične aj Súľov-Hradná, na hranici Trenčianskeho a Žilinského kraja. Tu prijali prísnejšie opatrenia. „Situácia bola neudržateľná. Prišli sem stovky sviatočných turistov, ktorí nebrali ohľad na tu žijúcich ľudí. Najprv sa zgrupovali na parkovisku vo väčších skupinách, takže nebol dodržaný pokyn hlavného hygienika,“ opísal situáciu starosta Súľova-Hradnej Jaroslav Bušfy.