O funkciu predsedu okresného súdu nie je záujem, ministerstvo vyhlásilo už tretí konkurz

Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo v krátkom čase už tretie výberové konanie na pozíciu predsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici.

27. mar 2020 o 13:52 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo v krátkom čase už tretie výberové konanie na pozíciu predsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici. Predsednícka pozícia je voľná od konca januára, keď dnes už bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál odvolal z funkcie Helenu Loduhovú. Jej nástupcu hľadá ministerstvo prostredníctvom konkurzu, prvé dva pokusy boli neúspešné.



Loduhová prišla o funkciu pre manažérske zlyhania súvisiace s presťahovaním súdu do novej budovy. "Budova bola kúpená v novembri a v decembri prepísaná na liste vlastníctva. V nasledujúcich týždňoch zostala bez vysvetlenia neobsadená. V momente, keď si niektorý predseda neplní svoje zákonné povinnosti, a medzi tie patrí aj hospodárne nakladanie s majetkom štátu, nemám na čo čakať," zdôvodnil svoje rozhodnutie Gál.

Konkurz na miesto predsedu však rezort spravodlivosti vyhlásil už skôr, pretože Loduhovej funkčné obdobie by uplynulo 31. marca a v súlade so zákonnou úpravou je výberové konanie vyhlasované minimálne 90 pred ukončením funkčného obdobia. V stanovenej lehote sa do konkurzu prihlásil jediný uchádzač, a to doterajší podpredseda Robert Jankovský, ktorého Gál poveril aj dočasným riadením súdu. Nakoniec však svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania stiahol. "Urobil som tak z osobných dôvodov a nebudem to bližšie komentovať. V budúcnosti však nevylučujem, že sa do výberového konania prihlásim," vyhlásil Jankovský 25. februára pri otvorení novej budovy súdu.



V tom čase už bolo vyhlásené ministerstvom spravodlivosti nové výberové konanie s termínom podávania prihlášok do 3. marca. Hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová pre agentúru SITA potvrdila, že do tohto konkurzu sa žiaden kandidát neprihlásil, a tak ministerstvo vyhlásilo v poradí už tretie výberové konanie s termínom podávania prihlášok do 17. apríla.