Už sa doma nudíte? Tak sa zapojte do výzvy MY a blysnite sa originálnym výtvorom

Najvyšší čas dokončiť odložené alebo vytvoriť niečo nové. MY spúšťame výzvu, v ktorej sa fantázii medze nekladú.

27. mar 2020 o 15:11 Peter Hudák

(Zdroj: ARCHÍV MY)

#sMYsanenudime

Školské lavice aj detské ihriská osireli, v kinách nepremietajú a aj cukrárne s kaviarňami zívajú prázdnotou. V týchto sme prevažne doma a zrazu za jedným stolom trávia deti spolu s rodičmi či starými rodičmi viac času.

Je veľa spôsobov, ako zahnať nudu, dokonca nájsť v sebe skrytý talent, dokončiť niečo odložené, vyrobiť čosi nové.

Týždenník MY Považský Obzor vám prináša tip na zaujímavé vyplnenie voľného času. Vyhlasujeme výzvu, ktorá je príležitosťou na prejavenie kreativity a šikovnosti. Stačí vziať ktorýkoľvek z regionálnych týždenníkov MY noviny a blysnúť sa originálnym kúskom. Z novín sa dá vyrobiť skutočne kadečo, či sú to čiapky, loďky, domy, kvety alebo autá ...

A nezabudnite do výzvy zapojiť kamarátov označením v komentároch na facebooku, nech sa aj oni pochlapia svojím novinovým výtvorom.

Fotografie svojich výtvorov posielajte priamo do redakcie na mail peter.hudak@petitpress.sk.

Fotografie vašich výtvorov zverejníme aj v MY novinách. Tešíme sa na ne.

V Novohrade už začali. Takéto parádne papierové šaty z MY novín vytvorili školáci z hnúšťanského gymnázia.