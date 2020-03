Juniori IMC Považská Bystrica splnili stanovený cieľ

V 1. basketbalovej lige juniorov sa čaká na verdikt, či bude súťaž pokračovať.

29. mar 2020 o 8:16 Jozef Šprocha

POVAŽSKÁ BYSTRICA Hoci pre korona vírus boli predčasne ukončené extraligové súťaže mužov, mládežnícke súťaže sú dočasne pozastavené. Medzi najúspešnejšie tímy IMC Považská Bystrica patria aj juniori, ktorí sú účastníkmi 1. ligy. Rozprávali sme sa s trénerom Petrom Romanom.

Postupový cieľ

Juniori hrali v jedenásťčlennej 1. lige, kde po základnej časti obsadili šieste miesto, ktoré im v predstihu zaistilo účasť vo finálovom turnaji. „V tomto roku zväz pripravil novinku v podobe záverečných turnajov nielen u juniorov, ale aj kadetov a starších žiakov. Namiesto štyroch najlepších tímov, ktoré hrali u najlepšie umiestneného tímu každý s každým, v tomto ročníku usporiada záverečný turnaj opäť tím, ktorý skončí na prvej priečke. Osem tímov bude hrať vyraďovacím systémom najprv štvrťfinále, potom semifinále a finále. Tmy, ktoré prehrajú vo štvrťfinále, budú hrať o 5. – 8. miesto.“ My sme si postup zaistili už po základnej časti, zvyšné dve miesta získajú prvé dva tímy skupiny o 7. – 11. miesto.

Návrat do histórie

Nadstavbu neplánovane prerušil korona vírus, tímy mali odohrať desať zápasov. Všetci veríme, že sa situácia zlepší a súťaž bude pokračovať. V Leviciach a Nitre sme nenastúpili pre chorobu, odohraný máme iba duel s Interom. Ak bude súťaž pokračovať, chceme zabojovať o čo najlepšie umiestnenie, no reálne to vyzerá na šieste miesto, čo by znamenalo súboj s tretím tímom. Juniorská kategória je pre nás dlhé roky akoby zakliata, viackrát sme boli blízko k titulu, no posledný krok sa nevydaril. V tejto sezóne je najväčším favoritom Inter, ktorý zaváhal iba dvakrát. Tajným cieľom je štvrťfinálová výhra a boj o medaily,“ tvrdí optimisticky tréner.

Muži boli tabu

V minulosti bolo pravidlom, že hráči juniorského tímu dostávali príležitosť aj medzi mužmi. „V tejto sezóne je situácia odlišná z niekoľkých dôvodov. Mužom sa darí, po odmlke postúpili do najlepšej sedmičky, kde majú súťaž dobre rozohranú a poškuľujú po finálovej štvorici. Bohužiaľ, aj oni musia čakať, či bude sezóna pokračovať. Keďže sme v juniorke bojovali nielen so súpermi, ale aj so zraneniami, nemohli sme posunúť k mužom nikoho,“ dostávame vysvetlenie.

Očakávané zmeny

V klube už rozmýšľajú aj nad budúcou sezónou. Káder zaznamená viacero zmien. „ Končia piati hráči, dvaja budú maturovať. Reprezentant Slovenska U 18 Šimoňák avizoval odchod na vysokú školu, uvidíme, ako sa rozhodnú ďalší budúci študenti. Tím budeme dopĺňať z kadetov, ktorých momentálne nemáme, ale vytvoríme ich zo súčasných starších žiakov. Prejsť do juniorky by malo asi sedem hráčov. Dúfam, že k dvojici vyšších hráčov, ktorých máme v tíme, sa nám podarí získať ďalších dvoch. Ostatných chceme udržať a šancu dostanú aj mladí,“ dodal P. Roman.

Hľadanie talentov

Basketbalisti IMC sa väčšinou spoliehajú na vlastných odchovancov, no to nie vždy stačí a musia sa poobzerať aj inde. Najbližším klubom je Žilina, no tam spolupráca nie je. Tréneri objavili hráča v neďalekej Dubnici, kde sa basketbal súťažne nehrá, ďalším je študent z Prievidze, ktorý už má niečo odohrané a je dobrý „atlét“. Možno sa časom opäť objavia talenty, ktoré by sa presadili nielen v slovenskej najvyššej súťaži, ale aj v zahraničí. Nie tak dávno sú časy, keď odchovanci Považskej Bystrice hrali v univerzitných ligách v USA. V tomto ročníku extraligy sa predstavila pätica bývalých hráčov IMC. Michal Čekovský a Mário Ihring v Interi Bratislava, Šimon Krajčovič v Leviciach, Jakub Petráš v Handlovej a Ivan Židzik v Spišskej Novej Vsi.

Nádej umiera posledná

Čo bude so súťažou, nik nevie povedať. „najprv musia začať fungovať školy, až potom sa môže rozbehnúť aj basketbal. Už sa tešíme na prvé tréningy, pretože teraz spoločne trénovať nemôžeme a individuálny tréning nestačí. Rozbehli sme aktivitu cez facebook, kde sa každý deň snažíme hráčov nejakým videom dať inšpiráciu na tréningové možnosti. Dá sa pracovať s loptou, behať, bicyklovať, či pomáhať doma. Možností, ako sa udržiavať, je viacero, no spoločné tréningy a zápasy je niečo úplne iné. Verím, že ak sa situácia zlepší v závere apríla by sa mohli dohrať aspoň niektoré súťaže,“ dodal Peter Roman.

Káder IMC Pov. Bystrica: Dušan Baláž, Ladislav Burianek, Adrián Ďuriš, Martin Kováč, Andrej Kukučka, Matej Mateášik, Maroš Nedosóczky, Oliver Poljak, Andrej Sabo, Lukáš Šery, Matej Šimoňák, Kristián Tamáši, Samuel Wallenfels, Alexander Zbýň. Tréner Peter Roman.⋌