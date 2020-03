Nie je dezinfekcia ako dezinfekcia

Odborníčka na aromaterapiu radí ako si vyrobiť dezinfekciu a správne dezinfikovať.

29. mar 2020 o 9:12 Peter Hudák

Všetky texty o novom koronavíruse budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupné pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku,môžete tak urobiť kúpou predplatného.

TRENČÍN. Eva Dušičková je predsedkyňou Asociácia slovenskej aromaterapeutickej spoločnosti. Venuje sa bylinkám a aromaterapii. Poradila nám, ako si pripraviť účinnú dezinfekciu a čo je najúčinnejšie v domácom boji proti nákaze

Ako si vyrobiť účinnú látku z dostupných zdrojov, ktorou si môžem vydezinfikovať byt, kľučky, mobil, počítač či podlahy, a to všetko, ak je aktuálne ťažké zohnať antibakteriálne prípravky?

Asi najdôležitejšia vec, čo môžeme urobiť pre seba a svojich najbližších, je dodržiavať karanténu a správna hygiena rúk. Doma v byte sa, samozrejme, zdržiavame viac ako v čase, keď sa môžeme voľne pohybovať, tak tam určite je potrebné viac upratovať. Pravidelne umývať mydlovým roztokom všetky plochy, ktoré sú exponované, ako kľučky, dvere a hlavne toalety.

Pri príchode z vonkajšieho prostredia alebo ak sme v nútenej karanténe, je vhodné doplniť tieto hygienické opatrenia aj dezinfekciou jednoduchým roztokom vody a alkoholu. Je potrebné dbať na to, aby takýto prípravok mal aspoň 60 percent alkoholu.

Súvisiaci článok Vône vnímame už od kolísky Čítajte



Alkoholová dezinfekcia je vlastne sekundárne riešenie. Lieh s takto vysokým percentom alkoholu asi nemáme doma neobmedzene a preto by som aplikáciu prednostne cielila na plochy, ktoré sú najviac rizikové, napríklad kľučky na vstupných dverách, na dverách od auta, mobil, okuliare.

Takýto prípravok by som navrhovala nosiť so sebou pre prípad potreby na verejných priestranstvách. Aby sme všade necítili len dezinfekciu, môžeme si do doma vyrobenej alkoholovej dezinfekcie pridať pár kvapiek esenciálneho oleja. Vybrala by som príjemné citrusové oleje, pretože tam nemusíme riešiť kontraindikácie pri malých deťoch, tehotných ženách alebo chorých a starých ľuďoch. Na 100 mililitrov liehovodného roztoku by som pridala do 40 kvapiek maximálne tri druhy esenciálnych olejov . Okrem citrusov by som možno zvolila esenciálne oleje bohaté na estery pre ich upokojujúce účinky napríklad bergamot, šalvia muškátová.

Pri dospelých osobách by sa mohol použiť aj niektorý z esenciálnych olejov: čierny smrek, šalvia lekársku, bobkový list alebo ravintsara. Je dobré, ak všetky odevy, ktoré sme vystavili verejným priestorom, napr. MHD, vyperieme pri 60 stupňoch. Všetky uteráky, vreckovky, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu s pokožkou, vyprať pri teplote 90 stupňov. Vhodné sú pracie prípravky obsahujúce perkarbonát alebo peroxid.

Ak nie je dostupný lieh, môžem zvoliť iný biely alkohol, napríklad vodku?

Ako som už spomenula, potrebná je alkoholová dezinfekcia s minimálnym obsahom alkoholu 60 percent. To je napríklad Alpa, Lesana má až 70 percent. Vodku len ak už nie je vôbec nič, pretože tá sa pohybuje niekde pri alkohole 40 percent. Ale vždy si treba uvedomiť, že nie je dôvod plytvať a vždy je to doplnenie mydla a vody, ktoré sú základné. Samozrejme, v prípade núdze čistým destilátom, ktorý máme odložený niekde v komore.

Ako vyrobiť dezinfekciu, ktorú môžem použiť na ruky, tvár, ktorá nedráždi, ale je účinná a pokiaľ možno aj príjemnej vône?

Obyčajné mydlo a voda sú najzákladnejšie a najefektívnejšie. Sú dostupné pre nás všetkých a nie sú cenovo náročné. Chemické zloženie mydla totiž rozpúšťa tukový obal kapsuly, v ktorom je koronavírus schovaný. Molekulová štruktúra mydla tvorí po styku s vodou amfifílie, ktoré sa dostávajú do tohto obalu a rozložia jeho obsah. A pretože náš povrch pokožky nie je hladký, je potrebné, aby umývanie rúk bolo dôsledné, presne podľa pokynov, ktoré dnes vidíme úplne všade. Pridala by som aj ostrihať nechty nakrátko, aby sme eliminovali časti, ktoré by nemuseli byť dôsledne vyčistené.

Liehový alebo liehovodný prípravok na pokožku by som používala len výnimočne tam, kde nie je možné použiť vodu a mydlo. Časté používanie alkoholových prípravkov na pokožku spôsobuje jej vysušenie a zvýšenú náchylnosť na jej popraskanie.

Prečítajte si tiež Proti chrípke sa dá bojovať bez liekov Čítajte

Čo si nakvapkať do aromalampy, aby sme sa trocha uvoľnili zo stresu?

Situácia, na ktorú sme určite neboli pripravení a ktorú môžeme poznať len z filmov, nám priniesla stavy úzkosti a stres. Použitie esenciálneho oleja z levandule lekárskej alebo citrusové esenciálne oleje, ako je napr. sladký pomaranč, mandarinka alebo citrón bude určite účinné pri zlepšovaní týchto stavov. Krásne spojenie na minimalizovanie úzkosti hlavne u žien je levanduľa so santalom. Tieto oleje by som navrhla si pridať do aromalampy a možno ešte lepšie do rozprašovača, ktorý si môžeme zobrať so sebou do kancelárie alebo ho môžeme použiť vo svojom aute. Na prečistenie ovzdušia v miestnosti sú výborné aj hydroláty rastlín, ktoré sme už spomenuli.

Čo je hydrolát?

Hydrolát je produkt parnej destilácie na vodnej báze. Vzniká pri destilácii esenciálnych olejov a môžeme sa s ním stretnúť aj pod inými označeniami ako hydrosol, kvetinová alebo kvetová voda. Hydroláty, resp. terapia s nimi je súčasťou fytoterapie a, samozrejme, aj aromaterapie

Kam ísť nakúpiť? Nie každý je domáca čarodejnica ako vy.

Dnes asi len cez e-shop. Orientovať sa môžeme podľa toho, či predajca na svojej stránke uvádza plný názov rastliny, jej latinský názov, uvádza, akým spôsobom bol esenciálny olej vyrobený, krajina pôvodu rastliny a má uvedené INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Rozhodujúca je, samozrejme, aj cena. Ak nájdete predajcu, ktorý bude mať rovnakú cenu za citrón, levanduľu a ružu, tak asi to nebude v poriadku. Asi by som si preverila reálne ceny, ktoré nám predajcovia ponúkajú vo svojich e-shopoch a vyhodnotila by som si ich. Dôležité je, samozrejme, to, či majú tieto esenciálne oleje certifikáciu pre krajiny EÚ, priloženú technickú analýzu a či ide o predaj oficiálny. Zaujímať by nás mali aj uvádzané odporúčania, kontraindikácie, bezpečnostné usmernenia a spôsob aplikácie.

Koronavírus SARS-CoV-2

Čím si môžem vydezinfikovať bavlnené rúško?

Musím sa priznať, že ja dnes mám home office a dobrovoľnú karanténu, tak to moc pre seba nepotrebujem. Samozrejme, riešim to pre manžela a zvyšok rodiny, priateľov a spolupracovníkov. Ušila som každému niekoľko bavlnených rúšok s vnútorným vreckom, do ktorého sa dajú vkladať kozmetické tampóny. Na tento tampón sa dá prikvapnúť 1-2 kvapky esenciálneho oleja citrón. Je dobré nosiť so sebou viac vypratých a vyžehlených rúšok v igelitovom vrecku so zipsom a jedno prázdne vrecko. V prípade, že si odložím použité rúško, tak ho vydezinfikujem liehovým sprejom a zatvorím ho do voľného vrecka, aby sa alkohol rýchlo neodparil. Samozrejme, doma vyprať aspoň pri 60 stupňoch a prežehliť. Ak by sme si chceli vyrobiť samostatne sprej na rúško, tak by som do 100 ml liehovodného roztoku s vysokým percentom alkoholu pridala 40 kvapiek zmesi esenciálnych olejov levanduľa lekárska, niauli, bobkový list a citrón.

A napokon, ktorá bylinka zaženie koronu?

To neviem, ale korona nám určite zožerie veľa korún. Najlepšie je zachovať chladnú hlavu, dodržiavať to, čo nám odporúčajú. Objavovať čaro svojej vlastnej rodiny, svojich partnerov, svojich detí a rodičov. Aj keď veľmi svojským spôsobom, príroda nám dáva priestor na zastavenie a prehodnotenie našich životov.