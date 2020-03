Ponúknu domácu kvalitu

Spoločný projekt výrobcov potravín propaguje regionálne výrobky.

30. mar 2020 o 8:12 Peter Hudák

MESTEČKO. So zaujímavým nápadom prišli v Púchovskej doline. Štyria pestovatelia a výrobcovia potravín sa spojili, aby spoločne ponúkali na regio-nálny trh domácu kvalitu.



Spoločný projekt stál približne 2,7 milióna eur, pričom sedemdesiat percent financií bolo z európskych zdrojov.

Už tento rok by mali vzniknúť dva kamenné obchody v Dohňanoch a Mestečku, ktoré budú ponúkať mliečne výrobky a sortiment zo salaša, domáci med a tiež domáce džemy a marmelády. Do regiónu by zároveň mali vyraziť prvé dve pojazdné predajne, ktoré budú voziť výrobky po okolí. Partneri plánujú osloviť trh medzi Žilinou a Trenčínom. Okrem toho bude na objednanie slúžiť aj e-shop. V projekte spojili sily poľnohospodári z Mestečka, páleničiar z Lysej pod Makytou, chovateľka oviec a hovädzieho dobytka z Domaniže a tiež manželia, ktorí sa vo Vydrnej zaoberajú včelárstvom.



„Očakávame, že spoločná ponuka prinesie väčší výber tovaru a ten môže v konečnom dôsledku prilákať viac ľudí,“ myslí si chovateľka Janka Balušíková. Dodala, že výhodnejšie je jeden druhého podporovať, ako si konkurovať.