Písomné maturity nebudú

Písomné skúšky nebudú, termín ústnych nie je presne daný. Otázniky visia najviac nad odbornými školami, kde sa maturuje z praktických predmetov.

31. mar 2020 o 8:00 Peter Hudák

(Zdroj: archív MY)

POVAŽIE. Novovymenovaný minister školstva Branislav Gröhling minulý týždeň oznámil na tlačovej konferencii, že písomné maturitné skúšky sa rušia. Termín ústnych maturít bude závisieť od situácie.

Školy ostanú zatvorené až do odvolania. Otvoria sa až vtedy, keď pominie hrozba pandémie. Hlavné slovo v tejto otázke bude mať Úrad verejného zdravotníctva.

„Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia, ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby,“ povedal minister. Maturovať sa podľa neho bude najneskôr do 30. júna.

„Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili,“ dodal minister. Otázkou je, či je koniec júna reálny termín. Prvé prognózy vývoja pandémie u nás hovoria o tom, že by mala kulminovať v polovici júna. Už o deň neskôr na druhej tlačovej konferencii minister naznačil, že riešenie maturít môže byť ešte aj iné. Konkretizovať ho však nechcel, aby nemotivoval maturantov k nečinnosti.