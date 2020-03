Slovenský zväz hádzanej zrušil sezónu

Ročník 2019/2020 bude bez majstrov a zostupujúcich.

30. mar 2020



BRATISLAVA Hádzaná sa pridala k ďalším kolektívnym športovým odvetviam na Slovensku a po ich vzore pristúpila k predčasnému koncu sezóny. Ide o rozhodnutie zahŕňajúce nielen najvyššie súťaže - Slovnaft handball extraligu mužov a MOL ligu žien. Ich aktuálna sezóna bude bez udelenia majstrovských titulov, stane sa tak prvýkrát v histórii.



Majstrovské súťaže sú anulované



"Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (SZH) jednohlasne rozhodol a k 30. marcu 2020 ukončuje súťažný ročník 2019/2020. Keďže v zmysle súťažného poriadku SZH, článok 46, bod 1 nebolo možne? odohrať všetky stretnutia, tak v žiadnej súťaži SZH nebude určený víťaz. Všetky výsledky súťažného ročníka 2019/2020 majstrovských súťaži? SZH a Krajských zväzov hádzanej (KZH) sú týmto rozhodnutím anulované," uvádza sa v stanovisku SZH.

Bez postupu a zostupu



Na základe tohto rozhodnutia žiadne družstvo v zmysle dosiahnutých výsledkov nepostupuje ani nezostupuje do inej súťaže a nie je stanovene? konečne? poradie družstiev v tabuľke jednotlivých súťaží. Zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2020/2021 vykoná Športovo-technická komisia SZH a schváli výkonný výbor podľa stavu prihlášok do nového súťažného ročníka 2020/2021 a zaradenia družstiev v súťažiach v súťažnom ročníku 2019/2020. Vo výnimočných prípadoch môže VV SZH rozhodnúť o zaradení družstva do vyššej (resp. nižšej) súťaže, v ktorej štartovalo v anulovanom súťažnom ročníku.



Končia aj ženy

Na základe dohody s Českým zväzom hádzanej (ČSH) v súvislosti s platnými rozhodnutiami Ústredných krízových štábov v oboch krajinách a bez možnosti určenia termínu uvoľnenia prechodu cez hranice aj po uplynutí karantény v jednotlivých krajinách došlo k ukončeniu spoločnej slovensko-českej súťaže žien - MOL ligy v súťažnom ročníku 2019/2020.



Pohár v auguste

Pre finálový turnaj Slovenského pohára mužov a žien, keďže ide o uzatvorenú skupinu istých účastníkov tohto turnaja, VV SZH určil novy? termín na august 2020. Bližšie informácie budú poskytnuté podľa vývoja situácie.

Chýba istota

"VV SZH a jeho S?TK SZH mali snahu o dohratie súťažného ročníka a jeho ukončenie regulárnym spôsobom. Každým dňom, o ktorý sa predlžuje karanténa spôsobená pandémiou COVID-19, sme však prichádzali o možnosť dohrať súťaže regulárnym spôsobom. Je potrebné si uvedomiť, že ak bude karanténa trvať minimálne do konca apríla, tak naše tímy budú prakticky dva mesiace bez spoločnej prípravy. Je síce možné pripravovať sa individuálne, ale fyzická časť prípravy je pre kolektívne športy len potrebný základ. Na samotný špecifický hádzanársky tréning a spoločnú prípravu by tímy potrebovali najmenej mesiac, aby súťažný zápas mal potrebnú úroveň a aby sme nehazardovali so zdravím hráčok a hráčov. Už teraz je zrejme?, že prestávka v tréningovom procese bude minimálne v trvaní dvoch mesiacov a nie je žiadna istota otvorenia škôl, telocviční a športových hál v priebehu mesiaca máj. Na základe vývoja situácie, rozhodnutí Ústredného krízového štábu a vlády SR, ako aj EHF, ktorá stanovila nove? termíny pre možnosť dohratia kvalifikačných zápasov, mládežníckych ME a európskych pohárových súťaží na letné termíny, sa šanca pre dohratie súťažného ročníka stala nereálna. Nasledovali sme tak krajiny ako Nórsko, Poľsko, Švajčiarsko, či Nemecko (súťaž žien), kde boli najvyššie súťaže zrušené," uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša.





Nová situácia

Mimoriadna situácia zapríčinila ukončenie súťažného ročníka vôbec prvýkrát v histórii súťaží hádzanej na Slovensku. "V tejto súvislosti by sme chceli požiadať celú hádzanársku rodinu nielen o zodpovednosť, disciplínu, ale rovnako o empatiu a spolupatričnosť, tak ako to napríklad predviedli v Nových Zámkoch, ale aj v iných mestách na Slovensku," pokračoval šéf SZH. Jeho vedenie sa bude snažiť v čo najväčšej miere pomôcť klubom s ich problémami a jeho predstavitelia rovnako veria, že aj štát sa postaví ústretovo k adekvátnej pomoci v tejto mimoriadnej dobe.

"Sme v tejto ťažkej situácii všetci spoločne. Fanúšikovia, tréneri a trénerky, hráči a hráčky, rozhodcovia a rozhodkyne, funkcionári a funkcionárky. A spolu sa z nej aj dostaneme, ak zostaneme ľuďmi a budeme si navzájom pomáhať a navzájom sa podporovať tak, ako je to v rodine v čase krízy potrebné. Prišli sme o osem mesiacov tvrdej práce. Žiaľ, nebudeme mať možnosť za to zožať zaslúžené plody, každý podľa zásluhy. Veríme však, že nás to nezrazí na zem v našom úsilí a presvedčení a z týchto časov vyjdeme ešte silnejší," dodal Holeša.