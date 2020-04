Namiesto play off letela Michaela Šponiarová vládnym špeciálom na Slovensko

Slovenská florbalistka musela predčasne opustiť Fínsko.

2. apr 2020 o 7:59 Jozef Šprocha

Už druhú sezónu pôsobí vo fínskej Salibandyliige rodáčka z Pruského Michaela Šponiarová. Aj jej skomplikoval účasť v elitnej európske súťaži Korona vírus a predčasne musela odísť domov.

Koniec sezóny prišiel zo dňa na deň.

V tíme Classic mám platnú zmluvu do 30. apríla 2020. Pôvodnú ročnú zmluvu sme po obojstrannej spokojnosti predĺžili opäť o rok. V súťaži sa nám darilo, po základnej časti bol tím na piatej priečke, v ďalšom priebehu nám v jednej z trojčlennej skupiny víťazov patrilo druhé miesto a postúpili sme do štvrťfinále play off. Súperom mal byť ERA Viikingit, no prvé zápasy, ktoré sa mali hrať počas víkendu 14. a 15. marca, federácia stopla. Neboli sme jediní, predtým k tomuto kroku siahli aj hokejisti a ďalší športovci. O tom, či sa vyhlási poradie, nemám informácie, zbehlo sa to príliš rýchlo. Myslím, že sa asi nevyhlasovalo nič, sú dôležitejšie veci.

Kedy ste hrali posledný zápas?

V predposlednom dueli nadstavby sme vyhrali v Turku nad TPS 5:4. Pred posledným zápasom proti Koovee (2:10 pozn. autora) nechal tréner mňa aj ďalšie spoluhráčky oddychovať, aby sme sa dobre pripravili na play off. Mrzí ma, že som nemohla hrať, ale vopred nikto netušil, aká bude situácia

Posledné hodiny vo Fínsku boli zrejme hektické?

V piatok trinásteho nám oznámili, že liga je ukončená. Celý deň sme s manažérkou riešili ako sa dostať domov. Potešila nás správa, že do Helsínk má priletieť vládny špeciál pre biatlonistov. Riešili sme to cez veľvyslanectvo celý piatok, balili kufre a v hodinu pred polnocou nám potvrdili, že je všetko na dobrej ceste, no potvrdili to až v sobotu skoro ráno. Nasledoval rýchly presun do Helsínk a odtiaľ domov.

Kto cestoval spolu s vami?

Biatlonistky sestry Fialkové, ich traja mladí mužskí kolegovia, hokejisti Záborský, Krištof Rybár a ďalší.

Čo ak by nebol k dispozícii špeciál?

Hľadali sme rôzne varianty, do úvahy pripadali lety do Krakowa či Viedne. Poľsko potom zatvorilo hranice, šancou by bola Viedeň, no problémom by bolo odtiaľ dostať sa na Slovensko.

Aký je to pocit ocitnúť sa z kolotoča vrcholového športu v karanténe?

Už na helsinskom letisku nám všetkým merali teplotu, dezinfikovali všetky vecí mobilmi počínajúc. Pred pristátím v Bratislave nám v lietadle oznámili, že všetci budeme musieť povinne nastúpiť do karantény so všetkými dôsledkami. Teraz som v Bohuniciach u rodičov, ktorí sú spolu so mnou tiež v karanténe. Musí to tak byť, zdravie je prvoradé, pokyny a disciplínu treba dodržiavať. Na druhej strane sme všetci radi, že sme spolu, lebo do Fínska som odchádzala v auguste a počas Vianoc nebolo času, lebo v decembri boli vo Švajčiarsku majstrovstvá sveta a liga sa hrala ešte na Štefana.

Ste doma, máte čas rozmýšľať nad ďalšou hráčskou kariérou. Máte už jasno, čo bude ďalej?

Ako som spomenula, zmluva mi končí koncom apríla. Všetko to bolo narýchlo, v hlave som mala play off, riešenie nového kontraktu malo prísť na rad po sezóne. Uvidím, čo bude, či ostanem v tíme Classic aj v tretej sezóne, alebo ma osud zaveje niekde inde. Mám ponuky aj z iných fínskych tímov, no hre je aj Švédsko. Teraz nikto nevie, čo bude, kedy sa začne nový ročník, v akom formáte a s koľkými tímami. V hre bol aj variant návratu domov, no zatiaľ to nie je aktuálne. Rada by som ešte pôsobila v zahraničí.

Ktorá sezóna bola vo Fínska pre Vás lepšia?

Prvý rok bol zoznamovací, išla som do neznáma, našťastie som tam bola s Denisou Ferenčíkovou, kolegyňou z reprezentácie. Klub patrí vo Fínsku medzi uznávané značky, má svoju históriu aj úspechy. V posledných dvoch sezónach sa výrazne menil káder, prišiel nový tréner. Rýchlo som sa prispôsobila, herný štýl mi vyhovoval. Ako nováčikovi nám vlaňajšia sezóna vyšla, boli sme na ôsmom mieste, ale v produktivite sme boli najlepší. Aj mne sa darilo pravidelne skórovať a pripisovať si asistencie. Druhá sezóna bola ťažšia, súťaže je vyrovnaná, prvý môže prehrať s posledným predposledný zdolať druhého, niš nie je vpred isté. Súperky si nielen na nás, ale aj na mňa, dávajú oveľa väčší pozor a musím sa viac snažiť, aby som sa presadila. Vlani nás vo štvrťfinále vyradil neskorší vicemajster PSS 3:1 na zápasy. Proti ERA Viikingit sme verili a semifinále nemuselo byť len snom.

Na ktorý zápas najradšej spomínate?

Každý bol špecifický s plusmi aj mínusmi. Proti TPS Turku sa mi podarilo dosiahnúť hetrik, keď som v závere vyrovnala a zápas sa predlžoval. V penaltovom rozstrele som svojím úspešným nájazdom znova vyrovnala a zápas sme nakoniec vyhrali. Nezabudnuteľné boli aj zápasy v reprezentačnom drese na majstrovstvách Slovenska.

Bol zápas na MS proti Fínsku pre Vás výnimočný?

Samozrejme, hrala som nielen proti mojím dvom spoluhráčkam z tímu, ale poznala som aj ostatné hráčky z ligy, najmä ich návyky.

Odohrali sme zahrali slušný zápas, asi najlepší na šampionáte. Chceli sme vyhrať, kamarátstvo išlo bokom. Po zápase mali Fínky na našu hru pozitívne názory, aj tréner povedal, že sme ich prekvapili.

Finština je veľmi ťažká reč, zvládli ste ju?

Výborné bolo, že som nebola sama zo Slovenska. Prvý rok tu bola Denisa Ferenčíková, teraz Alžbeta Ďuríková. Vzájomne sme si vypomáhali a mohli sa spolu porozprávať. Tréningy boli vo fínštine, v prvom roku nám asistent prekladal veci do angličtiny. S hráčkami sme sa bavili anglicky. Milo som bola prekvapená v obchodoch, kde takmer všetci, vrátane starších ľudí hovorili anglicky a vždy sa nám snažili pomôcť. Fínština sa veľmi na mňa nenalepila, prvé, čo nás spoluhráčky naučili, boli nadávky. Najťažšie slovo z fínštiny, ktoré ovládam, je hyvää syntymäpäivää. Znamena to všetko najlepšie k narodeninám

Pozreli ste si aj krásy krajiny?

Voľného času veľa nebolo, ráno aj večer boli tréningy, medzitým nejaká regenerácia, počas víkendov zápasy. Slniečko sme si užívali najmä v auguste a septembri, potom to už bolo pološero. Chodili sme na prechádzky alebo na bicykloch okolo dvoch krásnych jazier v blízkosti Tampere.

Chutila Vám fínska strava?

V byte sme si spolu varili väčšinou slovenské jedlá, suroviny až na výnimky sú podobné ako u nás. Zohnať sa nedá iba bryndza, ale tú sme si vždy doviezli cez Vianoce a potom sem tam varili aj halušky, aby sme sa aspoň na chvíľku cítili ako doma. Maslo je podobné ako naše, len je oveľa slanšie, asi je to morskou soľou. Jedli sme cestoviny, ryžu, kuracie mäso, po zápasoch však bolo preferované najmä bravčové alebo mleté. Mäso z sobov sme neskúšali, neviem porovnať. Zvláštnosťou bol tradičný fínsky chlieb plnený ryžovou náplňou. Recept na fínske jedlá nemám ani doma som žiadne nepripravovala.

Ako trávite neplánované voľno počas povinnej karantény?

Minimálne počas týchto dvoch týždňov si dám od florbalu pokoj. Hokejka odpočíva v kúte. Doma podľa možnosti cvičím, našťastie, bývame v rodinnom dome na dedine, tak môžem ísť na záhradu. Uvidím, čo bude potom, asi sa bude dať len behať, lebo posilňovne a fitká asi tak rýchlo neotvoria.

V rodine nie ste jediná florbalistka. Ako sa darí sestre Zuzane?

Bohužiaľ, Zuzka už dlhší čas kvôli ťažkému zraneniu nehrá. Momentálne čaká na operáciu kolena. Absolvovala komplikovanú atroskopiu, no ešte musí ísť na plastiku predného krížneho zväzu. V tejto situácii zákrok neprichádza do úvahy, sú iné priority. Dúfam, že sa to všetko vyrieši a k florbalu sa ešte vráti. Je mladá.

Chceli by ste ostať pri florbale aj po kariére?

Viem, že tá chvíľa raz príde, teraz venujem florbalu veľmi veľa energie a času, kým zdravie aj telo slúži. Florbal je pre mňa jednotkou, chcela by som ešte niečo dokázať. Roky pribúdajú, musím pozerať aj do budúcnosti, ale rada by som pri tomto športe ostala. Možno pri mládeži, či v práci pre kluby. Nebránim sa ani klasickej práci, ktorá je pre všetkých dôležitá.