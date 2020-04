Výrub robili pre parkovisko, na Rozkvete plánujú tristo nových miest

Predminulý týždeň zaskočil niektorých obyvateľov sídliska Rozkvet výrub stromov okolo základnej školy. Radnica hovorí, že pripravuje plochy pre výstavbu parkoviska.

2. apr 2020 o 16:17 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Nešlo o úpravu zelene, ale o rozsiahle výruby aj veľkých stromov. Niektorí obyvatelia, ktorý chodia ponad školu na prechádzky smerom na Moštenec, zostali zaskočení. Oslovili sme radnicu, ktorá zareagovala, že realizácia výrubov sa uskutočňuje v rámci prípravy stavby.

Parkovisko pri škole

V lokalite pri škole majú vybudovať parkovisko. „Plánovaná stavba má platné stavebné povolenie, zatiaľ nebolo uskutočnené výberové konanie na dodávateľa stavby,“ informovala Soňa Bryndziarová z mestského úradu. Požiadali sme tiež o sprístupnenie výrobového povolenia. Z úradu sme však dostali odpoveď, že príslušné rozhodnutia nie je možné elektronickou formou zaslať.

So zámerom výstavby prišlo mesto už skôr, pred približne dvomi rokmi. Samospráva sa uchádzala o eurofondy, tieto zdroje sa však nepodarilo získať. Parkovisko sa malo stavať z programu zameraného na vodozádržné opatrenia. Mesto sa nakoniec rozhodlo riešiť problém s parkovaním na Rozkvete mimo eurofondov. Podľa primátora Karola Jana začínajú s prvou etapou, kedy vybudujú parkovanie vo svahu pod základnou školou. „Celkovo tu vznikne stovka parkovacích miest,“ ozrejmil.

Situáciu okolo parkovania na najväčšom sídlisku dlhodobo zle vníma aj poslanec František Matušík. „Parkovanie na Rozkvete je tragédia. Dnes tu rodiny vlastnia dve až tri autá a oprávnene žiadajú o rozšírenie parkovacích plôch,“ uviedol.

Zjednosmernenie

Cestu pod školou, ktorá prechádza okolo bytovky plánuje samospráva zjednosmerniť. „Vjazd na ňu bude ako v súčasnosti, potom vozidlá pôjdu poza školu a dole okolo nového parkoviska,“ skonštatoval primátor. Podľa slov Františka Matušíka zokruhovanie výrazne pomôže.

„S touto myšlienkou sa na mňa obrátili samotní domovníci susediacich bytových domov. Jednak sa už nebudeme musieť obávať kolíznych situácií, prejazd bude bezpečnejší a vznikne tu aj viac parkovacích miest. Táto lokalita je problematická aj v tom, že tu počas pracovných dní vozia deti do materskej školy a základnej školy. Jedni vychádzajú, druhí vchádzajú a naozaj je to tu veľmi nebezpečné,“ zdôraznil Matrušík.

Ďalšie plochy na parkovanie

Aj iné komplikované lokality na sídlisku Rozkvet by mali byť v časovom horizonte dvoch rokov posilnené o nové parkovacie miesta. „Budúci rok začneme s druhou etapou výstavby parkovísk, taktiež v tejto lokalite, kde pribudne ďalšia stovka parkovacích miest. Rovnako sto parkovacích miest chceme vybudovať aj na Východnej ulici, uvidíme ako veľmi nás zasiahne korona kríza,“ informoval Janas. Rozpracovaný je aj projekt pod Kaplnkou sv. Heleny. Do dvoch rokov chcú podľa primátora vybudovať na sídlisku Rozkvete tristo parkovacích miest.

Plocha, kde už onedlho vznikne nové parkovisko, je v súčasnosti vyčistená od náletových drevín. – „Máme právoplatné stavebné povolenie, ako aj povolenie na výruby, tie sú už zrealizované. Bolo tu potrebné odstrániť 26 stromov, tie však nahradíme takmer 40 novými a pribudne tu aj 400 okrasných kríkov.

Parkovacie domy sú podľa primátora nevýhodné

Parkovacie domy v tejto lokalite nie sú podľa primátora Karola Janas vhodným riešením. „Sídlisko Rozkvet je vystavané na kopci, zakladanie stavieb tu bolo veľmi zložité, nakoľko si vyžadovalo navŕtanie hlbokých pilotov, lebo ide o zosuvné pásmo. My sme absolvovali niekoľko jednaní s investormi, ktorí tu mali záujem stavať takéto parkovacie domy, no rozpočet je 15 až 20-tisíc eur na jedno miesto. Ak by išlo o závesný parkovací dom je to 22 až 25-tisíc eur, takže takýmto spôsobom by sto miest stálo 2,5 milióna eur,“ hovorí Janas. Dodáva, že investori vzhľadom na zložité podložie od plánov ustúpili a pre samotné mesto je to horibilná suma. „Sú to pre nás desaťročné investície do parkovísk v celom meste,“ povedal na margo parkovacích domov Janas.

Výška investície

Celkový rozpočet na obe parkoviská, zjednosmernenie ulice ako aj potrebnú prekládku plynu je predbežne 250-tisíc eur. Mesto pripravuje verejné obstarávanie, verím, suma sa v súťaži môže ešte zníži. Práce by chceli spustiť začiatkom leta, aby bolo do konca roka všetko hotové.