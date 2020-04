Chcela vybaviť vdovský dôchodok, nepochodila

Vdova mala všetky potrebné doklady pri sebe, no na pobočku sociálnej poisťovne išla zbytočne.

3. apr 2020 o 7:27 Peter Hudák

PÚCHOV. Pre boj s pandémiou prijali úrady prísnejšie opatrenia, no nie vždy sú k prospechu veci. Obyvateľka Dolnej Breznice si išla vybaviť vdovský a sirotský dôchodok, ale nepochodila. Pýtali sme sa ako si ľudia môžu vybaviť potrebné záležitosti a nevystavovať sa zbytočne riziku cestovania v autobusoch pri opätovných návštevách úradov.

Vdova

Rodinu Anny Čičkanovej z Dolnej Breznice tento rok zasiahla krutá rana osudu. Živiteľ rodiny v najlepšom veku zomrel po vážnej chorobe. Rodina len pred nedávnom dostavala dom, stavba ešte nie je omietnutá. Matka v ňom býva s dvomi synmi. Jeden je vysokoškolák, druhý chodí na strednú. Anna pracuje ako predavačka v supermarkete a bez vdovského príspevku nemá šancu splácať hypotéku na novostavbu a zároveň uživiť rodinu. Strata manžela otriasla celou rodinou, no vdova sa snaží pragmaticky riešiť situáciu a zabezpečiť rodinu. Naštudovala si všetko potrebné a pustila sa do vybavovania vdovského dôchodku.

U manžela v práci

Najskôr chcela dať do poriadku všetky náležitosti na manželovom pracovisku. Bol zamestnaný ako inštruktor výroby v gumárňach. Priniesla tam všetky potrebné doklady a bez problémov vybavila PN aj zmenu účtu.

„Tam so mnou jednali s ľudským prístupom, s ohľadom na to, že som prišla o blízkeho človeka a všetko mi pomohli vypísať. Všetko aj PN prišla mne na účet,“ povedala Anna. Problémy nastali, keď išla s dokladmi na vysunuté pracovisko Sociálnej poisťovne do Púchova. Vstup do kancelárie ale bránil stôl, na ktorom boli položené tlačivá.

Od pracovníčky poisťovne sa dozvedela, že si musí vypísať žiadosť vonku ju hodiť do schránky s tým, že poisťovňa sa jej ozve.

„Odpovedala som jej, že mám rukavice, rúško aj vlastné pero a nemyslím si, že ju môžem nakaziť. Na to mi pracovníčka povedala, že taký je príkaz. Pobočky sa ale zatvárali až šestnásteho marca a ja som tam bola trinásteho,“ hovorí vdova a dodáva, že nebola jediná kto neuspel.

„Nepochodila tam ani známa, ktorá si vybavovala vdovský dôchodok ešte tri dni predo mnou,“ povedala Anna.

Birokracia

Anne neostávalo iné, len si vypísať žiadosť, aby jej poisťovňa oznámila aké doklady si má pripraviť aby si vybavila vdovský dôchodok. Tie pritom mala v ten deň všetky so sebou.

Cez internet som si zistila čo potrebuje a tie dokumenty mala aj overené na obecnom úrade, v Dolnej Breznici. Aj tu pracovali v obmedzenom režime, ale po jednom ľudí vybavili.

„Ja robím v supermarkete, kde je teraz úplný blázninec, ale nedovolila by som si povedať zákazníkovi, že ho neobslúžim,“ dodala Anna.

Existenčný problém

Pre Annu je sirotský a vdovský dôchodok otázkou existencie. Rodina náhle prišla o príjem jedného člena rodiny. Nemôže na jeho vybavenie čakať, kým sa situácia upokojí. Navyše na staršieho syna, ktorý študuje na vysokej škole, už nemá nárok dostávať rodinné prídavky. Anna zvláda situáciu vďaka rodine.

„Jednoducho sa zomkli súrodenci, krsňatá a dali mi peniaze. Vyzbierali sa aj manželovi kolegovia v robote a majster mi doniesol sumu, ktorá mi vykryje dve splátky hypotéky. Som im všetkým veľmi vďačná,“ povedala Anna. Dodala, že má aj známych, ktorí by jej požičali, ale nechce si v tejto situácii robiť dlhy. Len hypotéka na dom mesačne zhltne cez tristo eur.

Sťažnosť

Hneď po návrate z pobočky poslala na Sociálnu poisťovňu do Bratislavy sťažnosť.

„Oni ju posunuli do Považskej Bystrice, tá to posunula do Púchov k pani, ktorá ma poslala preč a tá mi napísala, že sa snažila chrániť mňa, aby som neochorela,“ povedala vdova a opäť pripomína, že mala rúško aj rukavice. Tiež si nevie predstaviť ako inak by sa záležitosť dala vybaviť. Nechať potrebné doklady vo vonkajšej stránke nechcela. Celé by sa dnu nevmestili a tiež ide o osobné údaje, ktoré by takto mohol niekto zneužiť. „Zbytočne sa takto predlžovali veci.“