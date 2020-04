Herectvo je drina, ale dobíja energiou

Ako vyzerá deň študenta dramatického odboru sme sa rozprávali s mladou Púchovčankou, druháčkou jedného z bratislavských konzervatórií.

PÚCHOV. Koronavírus na Slovensku najskôr zavrel divadlá a školy. Obe tieto inštitúcie úzko súvisia so životom sedemnásťročnej študentky odboru hudobno-dramatického umenia. Sarah Kubiritová začínala ako dieťa v Detskom divadelnom štúdiu Ochotníček, dnes už druhý rok študuje na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

Bolo konzervatórium dobrá voľba?

Určite áno. Na Cirkevné konzervatórium chodím druhý rok a neprestúpila by som ani za nič. Je to ale fyzicky aj psychicky náročné. Každý polrok máme skúšky zo spevu, klavíra, tanca, herectva, prednesu a javiskovej reči.

To sú veľké stresy. Ak na konci roka z niektorého z hlavných predmetov, teda z herectva, spevu alebo tanca dostanete päťku, končíte na škole. Pri hlavných predmetoch neexistuje reparát.

Ste štíhlej drobnej postavy, ale čo ak je študent plnší a pohyb nie je jeho silná stránka?

Musí sa viac snažiť. Ale je to tak, že každému ide nejaký predmet lepšie ako iné. Môžu byť lepší v speve alebo herectve. Aj tak ale musia na tom tanci zamakať. Aj pre mňa je tanec najťažší, ale snažím sa na sebe pracovať. Zároveň je to môj najobľúbenejší predmet, hoci mi nejde. Máme tu výbornú profesorku. Je mi veľkým vzorom profesionálne aj ľudsky.

Aký tanec čaká študentov herectva. Balet?

V prvom a druhom ročníku máme techniku klasického tanca. Podobá sa to trocha baletu, ale nie je to balet. Ako krúžok môžeme chodiť na ľudovky. Tretí sú základy jazzového tanca a štvrtý sú ľudové tance a z nich aj maturujeme.

Ako vyzerá typický deň študentky herectva?

Začíname až osem štyridsať. Máme teoretické predmety alebo individuálne predmety, čo je napríklad javisková reč, spev alebo klavír. Popoludní máme tanec alebo herectvo. To máme štvorhodinové bloky. Väčšinou sme v škole do piatej až siedmej večer, a keď máme ľudovky, tak ešte dlhšie.

Je to náročné, asi sa potom tešíte na víkendy?

Mňa tá škola baví, som v pohode. Každé ráno sa tam teším. Sme dobrý kolektív. Na škole je celkovo rodinná atmosféra a to ma akoby tlačí vpred a zároveň dobíja energiou.

Ako je to zo spevom?

V prvom a druhom ročníku sa spievajú ľudovky a umelé veci. Vo vyšších ročníkoch muzikálové veci a aj šansóny.

Ako vyzerá herecká príprava?

V prvom ročníku sme robili len etudy, v ktorých sme nerozprávali. Človek je sám v priestore a hrá krátky príbeh. Napríklad človeka na zastávke nervózne čakajúceho na autobus. Všetky emócie, ktoré od nás chcú, vyjadrujeme len telom. V druhom ročníku ako nadstavba pribudlo slovo. Spájame ten pohyb, mimiku a dialógy.

Čo pomohlo tieto bariéry prekonať?

Skúsenosti. Veľa pokusov.

Nacvičujete v škole aj predstavenie?

Spoločné predstavenie bude až vo štvrtom ročníku. Dovtedy robím divadelné hry pre dvoch, neskôr pribudnú monológy a pantomíma. Takto si to všetko do hĺbky preberáme a zaujímame sa o detaily hereckej herectva.

Kto vás učí hereckú tvorbu?

Sme rozdelení na dve skupinky, takže máme dvoch profesorov. Tí sa ale obmieňajú, aby sme videli hereckú prácu z dvoch rôznych pohľadov. Učí nás Dáša Rúfusová a Patrik Minár.

Chodíte sa učiť od svojich dospelých profesionálnych kolegov?

Áno. Chodíme do Slovenského národného divadla. A ja osobne veľmi rada chodím do divadielka Ticho a spol., kde režíruje aj náš profesor Robo Horňák.

Máte medzi hercami niekoho, kto sa vám páči?

Samozrejme. Od každého si niečo chcem vziať. Naša profesorka nám ale hovorí, že nie je dobre chcieť sa podobať na nejaký svoj idol. Každý herec by mal byť originál. Mne sa veľmi páči Janka Lieskovská. Nebyť jej, ani by som nevedela, že takáto škola jestvuje. Ďalším hercom, ktorého prácu obdivujem, je napríklad Tomáš Maštalír. A úplne najviac mám rada Zuzanu Mauréry.

Keby ste si mohli vybrať medzi SND, Astorkou a, povedzme, Radošinským naivným divadlom, kam by ste šli na predstavenie?

Do Radošinského naivného divadla. Oni sú zároveň aj môj tajný sen. Tam by som sa raz chcela aj ja dostať ako herečka. Páči sa mi, že v inscenáciách hrajú naživo na nástroje. Spojenie hudby a hereckej práce ma láka.

Aj ste už mali možnosť hrať v televízii či rozhlase?

Možnosti sú aj v seriáloch, aj v divadle, ale musí nám to škola schváliť. Väčšinou s povolením nie je problém, lebo takto najrýchlejšie nadobudneme skúsenosti. V septembri sme celá trieda hrali malé postavy v rozhlasovej hre. Bola to zaujímavá skúsenosť.

Dabing?

Ten sa učí až v piatom a šiestom ročníku, ale môžeme sa na tie hodiny ísť pozrieť. Už som dabing skúšala a je to veľmi náročné, lebo musíte dávať pozor na veľa vecí naraz, ale veľmi ma to bavilo.

Spomínate piaty a šiesty ročník. Musíte absolvovať aj tie?

Je to na zvážení. Môžem po štyroch rokoch, po maturite, pokračovať na vysokej škole, alebo, ak sa nepodarí, dorobiť si ešte dva nadstavbové roky a získať neakademický titul DiS.Art, čiže diplomovaný špecialista umenia. S tým titulom môžem vyučovať.

Máte vysnívanú rolu?

Konkrétnu nie, ale rada by som hrala vo filme typu Sviňa alebo Únos. Fascinujú ma filmy, ktoré riešia reálne témy a odhaľujú negatíva v spoločnosti. Chcela by som hrať vo filme, ktorý je takto angažovaný.