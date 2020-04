Po ročnej odmlke mali basketbalisti Pov. Bystrice na dosah skvelý úspech

Hráči IMC Považská Bystrica veria v účasť na Final four.

3. apr 2020 o 19:20 Jozef Šprocha

O prerušenej sezóne 2019/2020 hovoríme s trénerom basketbalistov IMC Považská Bystrica Andrejom Pélim.

Považská Bystrica je dlhoročným účastníkom 1. ligy, no vlani na rok zmizla z basketbalovej mapy. Čo bolo dôvodom návratu pod koše?

Oslovilo ma vedenie klubu, s tým, či by som nedal tím dohromady. Debaty neboli najjednoduchšie, rozhodovalo sa o tom niekoľko dní. Dlho nebolo jasné, či sa vôbec prihlásime, kladné rozhodnutie padlo až v poslednej chvíli.. Podarilo sa mi dať dohromady partiu chalanov, určili sme si podmienky a prihlásili klub do súťaže.

Začiatok zrejme nebol ľahký.

Príprava začala v auguste so slušným počtom hráčov. Prišli tí, s ktorými sme sa dohodli a niektorí priviedli kamarátov, bývalých hráčov. Trénovali všetci s chuťou, obrovským entuziazmom, tvrdo na sebe makali. Spočiatku bolo vidno nedostatky v kondícii a istote práci s loptou, no dobrou prácou v tréningoch manko rýchlo zmazali. Darilo sa nám aj v zápasoch, až pokiaľ neprišlo nútené prerušenie súťaží.

Nehovorili ste s bývalými hráčmi?

Belavý je v zahraničí, pomohol by, ak by nás bolo málo. Bavil som sa aj s bývalým spoluhráčom Židzikom, hráčom Spišskej Novej vsi. Pribrzdili ho zdravotné problémy, a a problémom by bolo dochádzanie. Možno, ak by hral niekde bližšie, v Prievidzi či Handlovej. Zahrať si lákalo aj mňa, ale keď na tréningy poctivo chodili dva tucty, ostal som iba trénerom (smiech).

V klube vyrástlo viacero mladých talentov. Prečo sa neobjavili v mužskom tíme?

Ročníky narodenia 1999 a 2000 boli silné, ťažili sme z toho dlhší čas v mládežníckych súťažiach. Juniori boli aj strieborní, no vlani nezvládli Final four a skončili štvrtí. Viacerých z nich som trénoval a bol by som rád, ak by pokračovali aj medzi mužmi. Juniorský tím mal problémy so zraneniami, hráčov nebolo veľa, preto som nesiahal do tímu. Napriek problémom si juniori zaistili postup do štvrťfinále. Jeden maximálne dvaja by prichádzali do úvahy. No skúšať sme ich mohli iba v základnej časti, teraz v nadstavbe by to nemalo význam, lebo súpisky sú uzatvorené a nemôžeme dopisovať nikoho. Zapojenie mladších hráčov je dôležité, lebo ak sú dvaja hráči na jednom poste na rovnakej úrovni, uprednostním mladšieho. V našom prípade je to iné, lebo teraz sú starší hráči kvalitnejší, chodia poctivo na tréningy a makajú.

S akými cieľmi ste vstupovali do súťaže?

Prvá liga sa hrá v dvoch skupinách, v západnej, kde sme boli my, si postup medzi najlepších sedem tímov v nadstavbe vybojovali prví traja. Bolo jasné, že pod seba musíme dostať tri tímy. Súperi neboli ľahkí, Petržalka je dlhoročný účastník súťaže, za Nitru, Levice a Žiar hrali pendlujúci hráči z extraligy. Vstup nám vyšiel na výbornú. Prvých päť duelov sme vyhrali, odvetná časť už bola ťažšia. Prvá prehra prišla až v 6. kole v Nitre, nasledovala ťažko vybojovaná dvojbodová výhra doma s Levicami. Veľkým poučením bol duel v Petržalke, kde zápas skončil 76:76, no v predĺžení triumfoval súper 16:3. Chlapcov prehra namotivovala a zvládli nielen náročný duel v Žiari nad Hronom, kde vyhrali o štyri body a prvú priečku po základnej časti potvrdili doma úspechom s ŠKP Štart Bratislava, kde prekonali stobodovú hranicu.

Ďalším stupienkom bola sedemčlenná nadstavba. Chceli ste ísť vyššie?

V základnej časti sme dokázali, že vieme zahrať aj s najsilnejšími súpermi, prvé miesto svedčilo o tom, že niečo chlapci vedia. Povedali sme si, že zabojujeme o prvú štvorku, ktorá hrá záverečný turnaj u najlepšieho. Stretne sa tam prvý so štvrtým a druhý s tretím. Víťazi hrajú finále o víťaza 1. ligy, zdolaných čaká dul o bronz.

Z nadstavby sa stihlo odohrať iba šesť kôl zo štrnástich a IMC figuruje znova na prvej priečke.

Pokračovali sme v bojovných výkonoch, nevzdávali sa ani za mimoriadne nepriaznivého stavu. Dôležitý prvý zápas doma so Žiarom nad Hronom sa dlho vyvíjal v prospech súpera, ktorý výrazne viedol. Nesmiernou bojovnosťou a obetavosťou chlapci duel v závere otočili na konečných 76:75. O týždeň nasledovala tesná výhra v Žiline nad Sláviou B 73:72. Po voľnom termíne prišli štrnásťbodové výhry v Košiciach a doma s Akademikom Žilina a v tabuľke sme ostali bez prehry iba my a Nitra. Piaty zápas sa hral pod Zoborom a za mohutného povzbudzovania našich fanúšikov sme ho zvládli 98:94. To bolo 1. marca a už sme sa tešili ako o dva týždne vyzveme doma Banskú Bystricu. Bohužiaľ, pre korona vírus federácia pozastavila súťaže predbežne do konca Veľkej noci, kým extraligové súťaže mužov a žien predčasne ukončila.

Súťaže sa nehrajú, ako sa vaši zverenci udržiavajú v prevádzkovej teplote?

Federácia má záujem súťaže dohrať, ale nevie sa kedy. Možností je niekoľko, buď dohrať nadstavbu formou víkendových dvôjkôl ako kedysi alebo určiť finálovú štvoricu podľa súčasnej tabuľky, kde prví štyria zvyšným bodovo odskočili. S tréningami je to ťažšie, každý sa pripravuje ako sa dá. Behanie nestačí, chýba kolektívna práca, ani streľba sa nedá trénovať v obývačke a vonku sú ihriská zatvorené.

Považská Bystrica je stále pred veľkou šancou dosiahnúť skvelý výsledok.

Nevzdávame sa, veríme, že sa situácia čím skôr vráti do normálu. Myslím, že máme minimálne na medailu, aká by bola, záviselo by na momentálnej forme v závere.

Mohol by klub prípadne jednotlivci poškuľovať v budúcnosti po najvyššej súťaži?

V extralige je viacero cudzincov, my nemáme žiadneho, hoci v minulosti tu pôsobili aj zahraniční hráči. Čo nás teší, že v tejto sezóne hráme až na výnimku, s vlastnými odchovancami. Orihel hráva u nás už asi štyri sezóny, Kubala, ktorý je odchovancom Bánoviec, pôsobí u nás od mládežníckych kategórií. Myslím, že niektorí hráči, ak by mali vhodné podmienky, by sa časom presadili aj v najvyššej súťaži. A pokiaľ ide o tím? To by bola otázka pre vedenie. V extralige má dosť mužstiev problémy, možno ak by sa urobila zmena systému súťaže, šancu by dostali aj ďalšie tímy. U nás je dôležitý kolektív a partia. Poviem prípad z jedného zápasu, kde sa nik neprehupol cez dvadsaťbodovú hranicu, ale siedmi hráči mali na konte viac ako desať bodov. To sa súperovi hrá veľmi zle, lebo nevie, koho má skôr brániť.

1. Pov. Bystrica 5 5 0 413:379 10

2. Nitra 5 4 1 463:410 9

3. Žiar nad Hronom 5 4 1 407:368 9

4. B. Bystrica 5 3 2 386:370 8

5. Slávia TU Košice 6 1 5 474:526 7

6. Slávia Žilina B 5 1 4 374:402 6

7. Academic ŽU Žilina 5 0 5 363:425 5

Káder: Jakub Drbúl, Samuel Hoferica, Adam Krčmárik, Dominik Kubala, Marek Lyš, Dávid Moriš, Marek Orihel, Marcel Péli, Andrej Péli, Kristián Sádecký, Adam Štefek, Matej Tomáško, Tomáš Vlnieška, Dávid Zachar, Adam Zemánek, Jakub Žilinčík. Tréner Andrej Péli.