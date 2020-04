Futbalisti Slovan Dolné Kočkovce stáli pred historickou šancou.

V oblasti v tejto sezóne nik nepostúpi ani nezostúpi.

4. apr 2020

DOLNÉ KOČKOVCE Po odohraní štrnástich z celkového počtu dvadsiatich šiestich zápasov 6. Sportika ligy boli na čele futbalisti Slovana Dolné Kočkovce.

Zmena trénera

Vlani viedol hráčov Slovana Milan Mareček, ale po zápase so Streženicami už ďalej nepokračoval. Nahradil ho bývalý prvoligový hráč Lukáš Zapotoka, ktorý dokončil sezónu na šiestej priečke a po dohode s vedením klubu začal prípravu aj nový ročník 2019 /2020 ak hlavný tréner.

Výrazné posily

Dolné Kočkovce, ktoré mali v kádri najlepšieho kanoniera uplynulej súťaže Miloša Piláta, v lete nezaháľali a káder sa rozrástol nielen po kvantitatívnej, ale aj po kvalitatívnej stránke. Mali sme pätnástich hráčov, a ak by prišli zranenia či karty, potrebovali sme tím posilniť. Výsledky v príprave boli nádejné, ukázalo sa, že noví hráči do tímu zapadli. Z Lednických Rovní prišiel skúsený brankár Miroslav Kováč, z Lazov pod Makytou Tomáš Repáč s Filipom Kmošenom, z Ladiec Lukáš Ondrašík a Jakub Hoppan z Kvašova. Do súťaže sme išli s optimizmom,“ hovorí asistent trénera a bývalý prvoligový gólman Púchova Miroslav Valach.

Návrat do histórie

Impulz v oslabení

Hráči Slovana začali sezónu v Bolešove, kde za stavu 1:1 osem minút pred koncom prišli o vylúčeného Šabíka. V oslabení v posledných piatich minútach dali dva góly a výhru potvrdili aj o týždeň v susedskom derby doma so Streženicami. „Nevyšiel nám zápas tretieho kola v Udiči, kde bol stav po hodine hry 1:1, no potom sme neustrážili Tomáša Drblíka, ktorý nám dal tri góly. Ako sa ukázalo, bol to iba nevydarený zápas, lebo v ďalších zápasoch sme pokračovali na víťaznej vlne,“ dodal asistent.

Zdravotné problémy

V 5. kole sa zranil strelec Miloš Pilát, ktorý už na jeseň do súťaže nezasiahol. Pre operáciu kŕčových žíl vypadla ďalšia z opôr Tomáš Repáč. Dolné Kočkovce pokračovali v dobrých výkonoch, doma zdolali na nulu nebezpečnú Šebešťanovú aj Papradno a tri body priviezli z Košeckého Podhradia, Jasenice aj Visolají. Po odohraní deviatich kôl mali na konte dvadsaťštyri bodov a v tabuľke sedembodový náskok pred druhou Tuchyňou.

Bodové straty

Napriek víťaznej sérii už sila mužstva nebola taká, ako na začiatku súťaže. „Okrem spomínaného dua mali problémy ďalší hráči. Vypadli nielen druhý najlepší strelec Ján Zapotoka pre svalové problémy, pridal sa aj stopér Pupala. Obrana nenastupovala v stabilnom zložení, čo sa podpísalo pod výsledky. V predchádzajúcich štyroch domácich zápasoch sme neinkasovali ani raz, no potom prišli zbytočné straty. S Mikušovcami sme rýchlo viedli 2:é, ale hostia stratu do prestávky zmazali a uhrali nečakaný bod. Proti Tuchyni nám na výhru nestačilo ani vedenie 3:é v 23. min, lebo už po hodine hry bolo 3:3 a víťazný gól sme nedali. V Dohňanoch bolo v 50. min 3:3, no domáci nás obrali o body ďalšími dvoma gólmi. Nepriaznivú sériu sme na chvíľu pretrhli výhrou v Lysej, no posledný zápas jesene, ktorý bol prvým v odvetnej časti, nám doma znova nevyšiel. V kvalitnom dueli si do nás odviezol tri body Bolešov za jediný gól, doplatili sme opäť na nevyužité šance. Doma nám chýbalo šťastie, ale musíme športovo uznať, že nám prialo u súperov,“ konštatoval Miroslav Valach.

Komplikovaná príprava

Dolnokočkovania začali prípravu na jarnú časť 6. ligy 11. februára. „Naplánovaných bolo päť prípravných zápasov, kvôli koronavírusu sme stihli odohrať iba tri, duely s Kolačínom a Novou Dubnicou ostali iba na papieri. Trénovali sme na umelej tráve v Beluši, veľa pracovali s loptou, získavali kondíciu a a pracovali aj na hernej stránke. S Pruským bola remíza 3:3, dva góly dal Mišík 2 a jeden bol vlastný. S Hornou Súčou sme prehrali 4:6, dvakrát skóroval Žiaček, po góle pridali Kmošena a Mišík. Posledný duel s FC Púchov nám vyšiel herne aj strelecky s výsledkom 7:1. Rybanský dosiahol hetrik, Kmošena pridal dva góly, po jednom zaznamenali Mišík a brankár Kováč,“ povedal M. Valach.

Zmeny v kádri

Z mužstva odišiel iba Jakub Hoppan, ktorý odišiel do Prahy. V riešení je Dominik Žiaček, hráč Púchova, ktorý bol vo, Štvrtku na Ostrove. Miloš Pilát po zranení už trénuje a odohral v príprave jeden polčas. Naplno zaberá aj Tomáš Repáč. Obaja by mali byť posilami. Osobitou kapitolou je smoliar Miloš Pšenák. V priebehu roka absolvoval druhú operáciu kolena, v lete sme sa ho snažili prehovoriť, ale márne. Pokiaľ ide o dorastencov, situácia sa zlepšila príchodom trénera Petra Kuciaka, ktorý dotiahol zopár hráčov z Púchova a Beluše. Sú tam nádejní chlapci, ale ešte vekovo mladí,“ doplnil asistent.

Najvyššie ciele

V Dolných Kočkovciach stáli pred veľkou výzvou, no situáciu nemali vo vlastných rukách. Na ukončení polovice sezóny sa zaoberali možnosťou dotiahnúť súťaž do úspešného konca. Klub doteraz nikdy nehral v krajskej súťaži, výnimkou boli v minulosti dorastenci, ktorí hrali 4. a 5. ligu. „Hrať sa nedá, sme trochu sklamaní, ale zdravie je dôležitejšie,“ povedal asistent.

Káder Slovan Dolné Kočkovce (v zátvorke počet gólov): Miroslav Kováč, Ján Garaj – Ján Šábik, Marek Pupala, Tomáš Repáč, Jakub Hoppan, Lukáš Ondrašík, Ján Zapotoka (7), Ľubomír Michálek (2), Filip Kmošena (10), Michal Mišík 3), Miloš Pilát (2), Maroš Crkoň, Martin Kováčik (1), Lukáš Chobot (1), Martin Kvocera (2), Adam Chobot, Lukáš Garaj, Tomáš Rybanský (1), Lukáš Zapotoka, Martin Pagáč, vlastný D. Barták (Bolešov). Tréner Lukáš Zapotoka, asistent Miroslav Valach.

Zápasy doma: Streženice 2:0, J. Zapotoka, Kmošena, Sverepec 1:0, J. Zapotoka, Šebešťanová 3:0, J. Zapotoka 2, Kováčik, Papradno 1:0, Kmošena, Mikušovce 2:2, L. Chobot, J. Zapotoka, Tuchyňa 3:3, Rybanský, Kvocera, Kmošena, Bolešov 0:1.

Zápasy vonku: Bolešov 3:1, J. Zapotoka, M. Pilát, vlastný D. Barták, Udiča 1:4, Kmošena, Košecké Podhradie 3:1, M. Pilát, J. Zapotoka, Kmošena, Jasenica 4:0, Mišík 2, Kvocera Michálek, Visolaje 2:1, Kmošena 2, Dohňany 3:5, Michálek, Kmošena, Mišík, Lysá 2:0, Kmošena 2. Jozef Šprocha