Bábätká z považskobystrického regiónu

Fotografie bábätiek z považskobystrickej a trenčianskej pôrodnice.

4. apr 2020 o 13:34 Jozef Šprocha

Prinášame fotografie detičiek z nášho regiónu, ktoré nájdete v čísle 11 /2020 MY Považský Obzor.

Fotografie sú aj na FB - MY Považská Bystrica, MY Púchov, MY Ilava a MY Dubnica.

