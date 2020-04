Nováčik získal vonku viac bodov ako doma

FK Visolaje boli po jesennej časti na 6. mieste 6. ligy.

5. apr 2020 o 9:13 Jozef Šprocha

O prvej polovici súťaže a zimnej prestávke sme hovorili s predsedom klubu Jánom Palkechom.

Visolaje sa po rokoch vrátili do najvyššej oblastnej súťaže. Je spokojnosť so 6. miestom, počítali ste s tým?

Určite sme spokojní, prvoradý cieľ bol pohybovať sa na takých priečkach, ktoré zaručujú udržanie sa v súťaži. A to že sa nachádzame po jeseni v prvej polovici tabuľky, sa dá považovať za úspech.

Čo sa podpísalo pod stratu jedenástich bodov doma, kde ste prehrali tri zápasy v rade?

V domácich zápasoch sme narazili na kvalitných súperov, s čím sme sa ako nováčik pomalšie vyrovnávali. Tieto zápasy boli pre nás dobrou lekciou, hlavne zápas s Tuchyňou a so Streženicami, kde pri našich nevyužitých šanciach súper trestal každú našu chybu. Zápas s Dolnými Kočkovcami sme prehrali gólom na konci zápasu, keď sme sa prestali sústrediť na udržanie remízového stavu s adeptom na postup.

U súperov ste boli naopak úspešní, prehrali ste iba raz gólom z penalty. Hralo sa vám lepšie alebo to bolo žrebom?

Vonku sme prekvapivo hrali pokojnejšie, využívali sme chyby súpera po ktorých sme dokázali streliť gól. Bohužiaľ aj v dobe, keď sa zápasy musia zaznamenávať, dokáže rozhodca ovplyvniť výsledok, čo bol prípad v Šebešťanovej.

Strelecky to nebolo najhoršie iba raz ste vyšli naprázdno v Košeckom Podhradí. Dvaja hráči dali spolu 16 gólov čo je viac ako polovica, čo ostatní?

Toto je naša slabina, máme málo skúsených útočníkov a musíme na tom v budúcnosti popracovať.

V bráne sa striedali sa traja gólmani.

Chalani sa pre svoje pracovné povinnosti nemohli zúčastňovať každého zápasu, preto sme rovnomerne využívali všetkých.

Obstála z Vášho pohľadu defenzíva?

V obrane sú skúsení dlhoroční hráči, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Tam problém nie je.

Prečo ste siahli k zmene trénera a kto bude nasledovník?

Trénerovi Mariánovi Valovi sa chceme poďakovať za odvodenú prácu vo Visolajoch. Do budúcna sme sa však rozhodli v spolupráci nepokračovať. Novým trénerom sa stal Emil Štefanec.

Aká bola zimná príprava?

Zimnú prípravu sme začali v januári na domácom ihrisku, aj na umelom povrchu v Beluši, hlavne kondičnými tréningami.

Koľko prípravných zápasov máte na konte?

Situácia okolo koronavírusu, ktorá nastala, nám dovolila odohrať iba tri zápasy na umelých povrchoch. V Dubnici sme prehrali s Košecou 1:5, v Považskej Bystrici s Pruským 1:6, v Trenčianskych Tepliciach bola s Praznovom remíza 4:4. Nie je to príliš lichotivá bilancia, ale v prípravných zápasoch sa to dá tolerovať, pretože nám to ukazuje, kde má mužstvo nedostatky a máme čas na to reagovať.

Chýba Vám mládežnícke zázemie. Ako by ste to chceli riešiť?

Ako každá mala obec trpíme na nedostatok domácich hráčov, preto sme spokojní, že aspoň tím prípravky vieme dať dohromady. Chceli by sme sa pokúsiť založiť dorast, uvidíme však, aký bude záujem chlapcov pred novou sezónou.

Káder FK Visolaje (v zátvorke počet gólov): Michal Štrbáň, Marek Kalma, Lukáš Galbavý – Marek Mušák, Marián Palme, Jaroslav Bednář, Roman Pazdera, Michal Novotný (1), Lukáš Sviečka, Maroš Hrubo, Andrej Bulejčík (3), Martin Baránek (6), Matej Kujaník (10), Marek Vavrík (1), Patrik Strečko (3), Ladislav Ďurica, Dominik Konečný (1), Peter Hromka, Peter Cíbik (1), Ivan Krško, Ľudovít Valach, Matej Polacký, Tréner Marián Vala.

Zápasy doma: Mikušovce 8:1, Kujaník 3, Baránek 2, Strečko 2, Bulejčík, Tuchyňa 2:4, Baránek, Cíbik, Streženice 1:3, Vavrík, Dolné Kočkovce 1:2, Kujaník, Jasenica 2:0, Baránek 2, Papradno 2:2, Kujaník 2, Dohňany 2:1, Bulejčík, Strečko.

Zápasy vonku: Dohňany 1:1, Konečný, Lysá 2:1, Kujaník 2, Bolešov 1:1, Kujaník, Udiča 1:0, Bulejčík, Sverepec 2:1, Novotný, Kujaník, Šebešťanová 1:2, Baránek, Košecké Podhradie 0:0.